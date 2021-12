Pescadores de camarão recebem seguro nesta sexta-feira

Os pescadores artesanais de camarão que têm direito ao Seguro-Defeso Pescador Artesanal (SPDA) podem comparecer à unidade central do SineBahia nesta sexta-feira, 5, para receber o benefício. Os pescadores que não forem atendidos neste dia vão poder requisitar o SDPA até o dia 31 de outubro, nas unidades do SineBahia na Barra e em Periperi.



Serão pagas duas parcelas, no valor do salário mínimo vigente, referentes ao defeso do camarão, que ocorre entre 15 de setembro e 31 de outubro. Em julho deste ano, os pescadores artesanais do robalo também tiveram direito ao pagamento.



A expectativa do SineBahia é que cerca de 1.500 trabalhadores da pesca sejam beneficiados em Salvador. O atendimento acontecerá das 7h às 17h e será exclusivo a esse público. Para retirar o SDPA, o trabalhador deve apresentar o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP); Carteira de Trabalho (CTPS) ou de Identidade; Cartão Cidadão ou número do PIS; CPF; Comprovante de pagamento de contribuições previdenciárias; e Comprovante de residência.



Seguro-Defeso

O defeso é política estratégica de caráter ambiental, que consiste na paralisação das atividades de pesca durante o período de reprodução das espécies. O objetivo é garantir a manutenção de forma sustentável dos estoques pesqueiros e, consequentemente, manter a atividade e a renda dos pescadores.



Desta forma, todo pescador profissional que exerce suas atividades de forma individual ou em regime de economia familiar fica impedido de pescar durante a época de reprodução das espécies alvo de suas pescarias. Durante o período, que é definido por legislação específica, os pescadores profissionais recebem o SDPA.

adblock ativo