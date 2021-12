Pequenos negócios geram mais de 100 mil empregos em outubro

De janeiro a outubro, as micro e pequenas empresas (MPE) foram responsáveis por 950 mil novas vagas de trabalho em todo o País. Segundo os levantamentos mensais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em outubro, a totalidade dos empregos líquidos - resultado das admissões menos as demissões - do país ultrapassou 101 mil, representando um aumento de aproximadamente 28%, em relação a 2012.

Na Bahia, os empreendimentos de micro e pequeno porte geraram 3.987 empregos, deixando o Estado na 2ª posição no Nordeste (atrás apenas do Ceará) e o 7º lugar no ranking nacional de novos postos de trabalho.

Dentro do universo dos pequenos negócios baianos, que já são 384 mil de MPE e microempreendedores individuais (MEI), o setor da economia que mais contratou em outubro foi o de Serviços, 1.615 pessoas, seguido por Comércio, 1.584. Os dois ramos de atividades, juntos, concentram cerca de 86% das MPE do Estado.

Por região, os dados do Caged revelam que o Nordeste ocupa o terceiro lugar em novos postos gerados em outubro, com 24.439, que equivalem a 24% do montante nacional.

adblock ativo