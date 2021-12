Pequenos empreendedores apostam no delivery

Comer fora ficou 10% mais caro em todo o país em 2103, se comparado ao ano de 2012, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mas, enquanto a alta dos preços pesa no bolso do consumidor, muita gente aproveita o cenário econômico para incrementar a receita, vendendo refeições em domicílio com preços mais acessíveis. Hoje, os deliveries oferecem de comida japonesa à baiana.

A venda de refeições, não só em residências, como em empresas, é uma tendência de negócios, segundo o gestor do projeto de comércio do Sebrae, Fabrício Barreto.

Os motivos? Esse serviço facilita a vida dos clientes, que contam com a comodidade de receber o alimento sem precisar se deslocar em uma cidade onde a mobilidade urbana passou a ser um dos grandes problemas.

Os negócios voltados para facilitar a vida do consumidor têm a sua fatia de mercado garantida, devido à rotina atribulada da população, que prefere serviços ágeis, explica o gestor do Sebrae. "Um mercado positivo não apenas para negócios que comercializam comida pronta, como a congelada, tudo que proporciona facilidade", diz.

Outros motivos que fazem desse negócio um bom nicho de mercado é a questão da insegurança em que a população vive por causa da violência, sobretudo à noite, o que leva muita gente a preferir receber amigos em casa. As blitzes da lei seca também contribuem, já que a tolerância com a ingestão de álcool é zero.



Preço e comodidade

Com formação na Espanha e França, a chef Tatiana Albano acumulou experiência e trouxe para a Bahia uma tendência da Europa, que é ajustar o preço à comidade. Sete meses após inaugurar o Deseo Gourmet, vendendo refeições de variados sabores, a demanda cresceu 70%, passando de 10 pratos por dia, para 30. Aos domingos, a média é de 60.

O resultado positivo foi conseguido com um trabalho contínuo na qualidade e na visibilidade da marca, explica. "É importante amar o que se faz e arregaçar as mangas. Nesta semana, por exemplo, o motoboy faltou, mas peguei meu carro e fiz a entrega, além de fazer o pós-venda, para saber se a comida chegou com qualidade", diz.

Para quem tem interesse na área, o investimento inicial não é alto. Com cerca de R$ 300 já é possível começar. O gestor do Sebrae sugere comprar o material de produção à medida que o empreendedor vai vendendo e recebendo o pagamento, para o capital ir girando.

Para esse negócio, é importante considerar alguns riscos, como a confusão patrimonial, para não misturar dinheiro pessoal com o do investimento, e com a atribuição de funções dos funcionários, e, como em qualquer empreendimento, é imprescindível fazer um plano de negócio para estabelecer as metas a serem alcançadas.

