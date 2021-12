Pequenas empresas têm novos modelos de crédito

Depois de três anos com forte restrição ao crédito, os bancos voltam a ensaiar a possibilidade de empréstimos a empresas. Mas, para as pequenas e médias empresas que não têm patrimônio para oferecer como garantia, o Sebrae está se propondo a incentivar novas formas de crédito, como editais e financiamentos coletivos (crowdfunding). Inclusive com empresas doando a outras empresas.

“Um restaurante que queira fazer um festival gastronômico pode fazer crowdfunding, bem como uma loja que pretenda fazer um desfile de moda”, explica Adriana Pereira, técnica do Sebrae, que apresentou a empreendedores no dia 15 o portal 5º do Crédito. O site é mantido em parceria com a Federação do Comércio do Estado da Bahia (Fecomércio), Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e da Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado da Bahia (Faeb).

O portal 5º do Crédito vai fornecer semanalmente conteúdo voltado para pequenos e médios empresários. “Todo o conteúdo que o empreendedor pode obter durante uma consulta presencial ao Sebrae estará disponível 24 horas por dia no site”, explica Adriana.

Por enquanto, aderiram ao portal a Caixa Econômica Federal e a Desenbahia. Analista da Unidade de Gestão de Portfólio do Sebrae, Diógenes Silva explica que os limites de crédito são definidos por cada banco, mas a contratação é feita via portal.

“As instituições financeiras avaliarão os contatos dos empresários capacitados, considerando as linhas existentes nos respectivos bancos e os recursos alocados para cada uma”, diz Silva.

De acordo com o Sebrae, o diferencial é que a capacitação prévia e a intermediação da própria entidade aumentam as chances de o empresário conseguir o crédito depois que os seus conhecimentos sobre o setor sejam aprimorados com dicas que são dadas inclusive pelos bancos.

“Há muita informação útil no portal. Só é preciso que esse conteúdo seja disseminado”, diz o diretor-presidente do Sebrae na Bahia, Jorge Khoury. Para o diretor de estudos e pesquisas econômicas da Associação Nacional de Executivos de Finanças (Anefac), Miguel de Oliveira, o momento é de retomada gradual da oferta de crédito por parte dos bancos. “Mas no caso das pequenas e médias empresas pode haver dificuldades por causa da falta de garantias”, ressalta Oliveira.

Prática no exterior

Uma das possibilidades que estão levadas em consideração pelo Sebrae é o crowdfunding, inclusive entre empresas, uma modalidade bastante difundida em países da Europa, mas que no Brasil é praticamente inexistente. “Vemos isso ser feito por artistas, mas é uma prática que pode ser adotada pelas empresas”, defende Adriana.

“É uma prática muito comum em outros países e que pode ser adotada no Brasil”, avalia Oliveira.

Mas nem todo mundo se entusiasma com as novidades, como o crowdfunding para empresas. “Essas coisas não pegam aqui no Brasil. Você começa a fazer, mas nunca vai adiante”, declara o presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico na Bahia (Abcomm-BA), Júlio Pegna, para quem na “hora H” o que conta mesmo é conseguir crédito junto aos bancos. “O problema é que os pequenos e médios empresários têm problemas para apresentar garantias”, disse Pegna.

O caso do Condomínio Solar Cosol, fundado pelo pesquisador húngaro Csaba Sulyok, que é professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), dá um pouco de razão ao otimismo de Oliveira, mas também ao pessimismo de Pegna quanto às novas formas de financiamento. Mesmo tendo vencido um edital do Senai e outro da Finep, a empresa responsável por pequenas usinas de energia solar ainda tem dificuldade em atrair investidores-anjo no Brasil. “Isso está mudando um pouco, até porque, como a Finep aporta a maior parte dos recursos, os riscos são reduzidos”, diz Sulyok.

O pesquisador considera que, para startups, tanto o crédito bancário quanto o crowdfunding são modelos de financiamento pouco viáveis. Porque nenhum inventor vai arriscar seu patrimônio pessoal como garantia para um projeto que pode não dar certo. E por esse mesmo motivo poucas pessoas se animariam ao crowdfunding. “O investidor-anjo pode ajudar a revolucionar a economia brasileira apoiando startups. Mas, para isso, é preciso haver mais cases de sucesso”, avalia.

