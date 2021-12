Pequenas empresas têm mais de R$ 1 milhão em crédito

As micro e pequenas empresas são as maiores empregadoras do Brasil. Elas representam 98% das firmas constituídas e movimentam a economia local, dando fôlego a novos negócios. Por isso, o aporte de recursos voltados para viabilizar o crédito para esse segmento é crescente a cada ano no país. Na Bahia, o aumento da liberação de crédito pelas instituições bancárias e de fomento foi, em média, de 40%, de 2012 para 2013. Para 2014, mais de R$ 1 milhão deve ser contratado em crédito para os empreendedores baianos.

Esse volume representa apenas os recursos de duas instituições - Banco do Nordeste e Desenbahia (Agência de Fomento do Estado da Bahia) -, sendo que a liberação deve ultrapassar esse valor, com empréstimos realizados por outros bancos, tanto públicos quanto privados, para viabilizar o incremento dos micro e pequenos negócios.

Mas, antes de seguir para a solicitação de crédito, os pequenos empresários devem se cercar de cuidados. Afinal, qual o melhor momento para buscar os serviços financeiros e quais linhas de crédito acessar? Quanto e onde? A analista da unidade de acesso a mercado e serviços financeiros do Sebrae, Adriana Pereira, afirma que, antes de decidir pelo empréstimo, as empresas precisam estar conscientes de sua necessidade de financiamento.

Até porque, na tomada do empréstimo, os empresários têm encontrado um mercado aberto para negociação. Os bancos e instituições de fomento têm todo interesse em trabalhar com as micro e pequenas empresas devido à taxa de inadimplência baixa, cuja variação fica entre 0,5% e 1,5%. Uma vez tomado o financiamento, é importante direcionar a quantia no plano previsto, salienta o gerente comercial da Desenbahia, Marko Svec.

Foi assim que fez o casal Adilton Santos e Rosângela Queiroz, donos da academia Integração, no bairro de Itapuã. Eles resolveram recorrer ao empréstimo para ampliar o espaço, de um para dois andares. Quatro anos depois, pegaram mais um, para construir o terceiro. A última parcela do financiamento foi quitada em janeiro, e eles comemoraram os retornos que tiveram com o investimento. "Apertava um mês ou outro, mas conseguimos", diz Rosângela.



A analista do Sebrae afirma que há minimização dos riscos quando não há desvio da destinação do valor e quando é realizado um plano de ação para o empréstimo, com acompanhamento dos resultados.

A especialista chama a atenção para a tomada de crédito para capital de giro. Segundo Adriana, é indicado verificar se a falta de capital de giro é constante. "Porque, se for, tem algo errado na estrutura do negócio, e, nesse caso, é importante fazer uma avaliação para saber o que está sangrando na empresa, para evitar uma bola de neve", afirma a analista.

Maiores demandas - Na tomada de empréstimos, os setores da economia que saem na frente são os de comércio e serviços, responsáveis por cerca de 70% das operações. Em segundo lugar aparece a pequena indústria, seguida do agronegócio.

E do total de financiamentos realizados no estado da Bahia, aproximadamente 60% são tomados por pequenos e médios empresários de cidades do interior do estado, sobretudo as de maior desenvolvimento, como Feira de Santana, Alagoinhas, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista e Santo Antônio de Jesus, entre outras. "Com a economia crescendo nesses municípios, começam a surgir investidores locais", afirma o superintendente regional do Banco do Nordeste, Jorge Antônio Bagdêve.

