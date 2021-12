Pequenas empresas ganham apoio para fazer negócios no mercado internacional

Até abril de 2018, cerca de 474 pequenas e médias empresas brasileiras, 21 baianas, receberão apoio para fazer a primeira exportação ou aumentar o fluxo de produtos e serviços ofertados fora do país. O auxílio é fruto de uma parceria entre a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), firmada com o objetivo de ampliar o programa Rota Global, criado para atender as empresas que desejam elevar a competitividade e atuar no mercado internacional.

Na sede da agência digital Virtualize Soluções Digitais Criativas, no Jardim Armação, o sócio Leonardo Pessoa planeja como a empresa vai realizar a primeira exportação de serviços. A entrada da Virtualize no Rota Global vai facilitar o processo de inserção no mercado exterior, afirma Pessoa.

“Há três anos, os investimentos feitos na empresa foram voltados para a vontade de atuar no mercado internacional. Com o apoio de consultoria dos profissionais da CNI, reconheço que o objetivo ficou mais próximo”, conta o empreendedor.

Diante do desafio de exportar os serviços da empresa até abril do próximo ano, Pessoa passou a investir em selos digitais de qualidade. Ele utiliza as certificações como ferramentas de reconhecimento da marca em outros países.

“Existem certificações que servem como diferenciais para o negócio, especialmente no mercado digital de serviços. Como muitas são conhecidas internacionalmente, existe o ganho de imagem da Virtualize, fator que vai contribuir para a maior competitividade com as empresas estrangeiras”, diz Pessoa.

Consultoria empresarial

Por trabalhar com serviços de natureza digital, Pessoa encontra dificuldades em pensar modelos de gestão para a conquista de clientes em outros países. Para Felipe Spaniol, coordenador do programa Rota Global, o apoio de consultores empresariais é fundamental para o “desembaraço” do plano para a exportação.

“Por meio da Rede Brasileira de Centros Internacionais de Negócios (Rede CIN), coordenada pela CNI, a gente consegue fazer a separação das empresas por setor de atuação. Após esse processo de identificação, existe o apoio na construção do plano de ação da empresa que vai atuar no mercado internacional em 2018”, explica Spaniol.

Dentro do Rota Global, a empreendedora Karla Brito Leite tem a expectativa de aumentar as exportações da Flora Brazil Eco Business, empresa baiana que fabrica e comercializa cosméticos de uso profissional.

“Com o apoio da CNI, foi possível visualizar vários mercados mundiais. Através de um olhar voltado para o marketing dos produtos em países de continentes como a África e a Ásia, espero elevar as exportações”, diz Karla.

Para a empresária, o trabalho de exportação exige atenção com questões como a logística de transporte dos produtos e as especificações de qualidade do país.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

