Pequenas empresas fazem parcerias para capacitar pessoal

Se quando ouve falar sobre capacitação interna de funcionários, você só imagina grandes empresas, deve rever essa visão. Pequenas e médias também podem - e devem - investir na qualificação dos colaboradores para melhorar os serviços e aumentar a competitividade. Para isso, é possível contar com parceiros como Senai, Senac, IEL e Sebrae. Com a parceria, os custos se tornam acessíveis também aos pequenos.

Um bom exemplo é o da empresária Dulce Conceição, proprietária da loja de moda Cheville Maison. Dulce recebeu o Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas - MPE Brasil 2012 na categoria Comércio. O atendimento é um dos fatores que contribuíram para a premiação. E o segredo para um bom atendimento é a capacitação dos funcionários. "O treinamento traz valorização para a imagem da empresa", explica Dulce.

Segundo a empresária, o primeiro passo para uma equipe capacitada é a seleção, rigorosa e com a participação de psicólogos, que também estão presentes no treinamento que todos os iniciantes devem fazer. "Aqui é obrigatório, porque quem não quer ser treinado não fica. Fazemos reuniões periódicas e treinamentos com consultores e empresas, como Senai e Sebrae. Nosso foco é a capacitação para vendas, liderança e motivação".

Uma das funcionária de Dulce, Lismaria Almeida, trabalha na empresa há 16 anos e comprova os resultados do investimento: começou como auxiliar de serviços gerais e hoje é supervisora administrativa. "Os treinamentos me capacitaram para assumir posições de liderança na equipe. Eles nos dão a segurança e ferramentas necessárias para saber como lidar com os clientes e colaboradores", diz. Lismaria se diz preparada para trabalhar em qualquer empresa, mas se mantém na equipe e valoriza o investimento em sua carreira. "Recentemente fiz o treinamento de liderança. Cada um faz na sua área. Isso traz conforto e agrega valor ao funcionário, além de melhorar a convivência".

Turmas corporativas

O Grupo Anchieta recorre à formação de turmas corporativas de pós-graduação para formar gestores e unificar a atuação dos líderes dos colégios da rede e parceiros. O coordenador pedagógico João Batista é um dos alunos do MBA em gestão educacional estratégica oferecido pela Unifacs. Por iniciativa do Anchieta, uma turma exclusiva foi criada com aproximadamente 40 supervisores, coordenadores e diretores. O colégio paga 80% do curso.

Segundo a coordenadora da pós-graduação lato sensu (especialização e MBA) da Unifacs, Fátima Maia, as empresas buscam mais os cursos com perfil de gestão, formação de lideranças, a exemplo dos MBAs. João Batista destaca as vantagens de uma turma fechada: "Todos os módulos e áreas envolvidas no curso vão ficar a serviço da filosofia e dos objetivos do colégio, além de fazer com que o grupo interaja com professores de escolas parceiras". Com conclusão prevista para agosto, o coordenador já vê os resultados. "Ao qualificar o profissional, você está qualificando o nível de excelência do serviço oferecido pela instituição. O clima dentro da organização é outro".

