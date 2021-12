Pequenas empresas criam redes de negócios

No próximo dia 15 de setembro será lançada em Salvador a Federação de Redes Multissetoriais de Negócios (Fernem), uma inédita associação de oito redes, que dispõem de 328 pontos comerciais e empregam juntas mais de 4.900 pessoas. Um marco no chamado empreendedorismo coletivo, cujo objetivo é fomentar a associação entre pequenos comerciantes que são, em princípio, rivais, mas têm que se unir para enfrentar um inimigo mais poderoso: a concorrência das grandes redes.

A nova entidade, com sede temporária em Lauro de Freitas, vai ter como foco a negociação de preços com fornecedores estratégicos, a discussão de políticas públicas e a ampliação das redes.

A Fernem começa com oito redes fundadoras de setores como supermercados, material de construção, laboratórios e análises clínicas e móveis e eletrodomésticos. Iniciativas como essa são características do empreendedorismo coletivo, uma corrente que prega a união de esforços entre pequenos concorrentes locais para fazer frente às grandes empresas do setor.

"Os pequenos que não se associarem não vão conseguir ficar no mercado", avalia André Gustavo, técnico da unidade de gestão de portfólio do Sebrae Bahia. Ele ressalta que o maior desafio dos pequenos comerciantes é conseguir preços competitivos em relação às grandes redes, que fazem compras em larga escala e conseguem abatimento no valor e melhores condições de pagamento.

Gustavo ressalta que, em princípio, o empreendedorismo coletivo pode ser adotado em qualquer ramo da atividade econômica, mas há uma tendência para que o conceito seja mais aproveitado por pequenos comerciantes ou em empreendimentos rurais.

Com 40 produtores de uva inscritos, a Cooperativa Agrícola de Juazeiro (CAJ) tem um novo desafio para os associados: descobrir novas variedades que demandem menos mão de obra e que também sejam resistentes às intempéries.

Desde o ano passado os cooperados estão apostando na BRS Vitória, uma variedade desenvolvida pela Embrapa e que já é adotada no Vale do São Francisco há quatro anos. "A mão de obra representa 70% dos custos de plantio das uvas tradicionais", afirma Júnior Silveira, gerente comercial da CAJ. Ele explica que, para os cachos ficarem com a aparência encontrada nas prateleiras dos supermercados, é preciso a intervenção de lavradores durante todo o processo de cultivo das parreiras. "A uva BRS Vitória já cresce com aquela aparência nos cachos", explica Silveira.

Criada em 1994, a cooperativa organiza o cultivo e a comercialização da produção dos associados, que individualmente não teriam estrutura para produzir grande escala e teriam mais dificuldades para acessar os mercados de outros estados e do exterior que compram a uva de mesa do vale. Em 2015, os associados produziram juntos 12 milhões de quilos de uva.

Beneficiamento conjunto

Para a Campanha Cooperativa de Coleta Seletiva (Camapet), a principal vantagem da associação foi a possibilidade de beneficiar conjuntamente o papel recolhido nas ruas em uma usina de reciclagem e, com isso, conseguir um valor seis vezes maior pelo material vendido à indústria. "Antes dependíamos de um atravessador e ganhávamos R$ 0,05 por quilo de papel. Agora, recebemos R$ 0,30", conta Alexandro Campos, diretor comercial da Camapet.

No caso da Fernem, o objetivo é fortalecer e criar redes locais de setores como material de construção, supermercados e até laboratórios de análises clínicas para buscar soluções em conjunto.

"A atuação em redes de negócios é uma realidade, e há uma previsão de grande crescimento nos próximos anos em diversos setores", afirma o presidente da Fernem, Josué Teles, da Rede Mix Bahia, do setor de supermercados, que tem 31 pontos de venda na região metropolitana de Salvador e que já tem como características de seu modelo de negócios as compras coletivas, a integração de serviços e a adoção de uma marca única para os empreendimentos.

As outras sócias-fundadoras são Erguer Afremac (Associação Feirense dos Revendedores de Materiais de Construção), Quero Bahia (móveis e eletrodomésticos), Labforte (laboratórios de análises clínicas) e as de supermercado Rede 7, Nossa Rede, Poupe Mais e Numerc.

A apresentação do Fernem será no Hotel Deville, em Itapuã, na manhã do dia 15 de setembro, e terá uma palestra sobre a importância das centrais de negócios para a economia.

