Páscoa tem até ovos salgados este ano

A Páscoa já está chegando, e a criatividade está marcando presença na oferta de produtos para o período. Grandes marcas de chocolate, docerias e produtores artesanais tentam chamar a atenção do público com produtos inovadores. Tem opções para todos os gostos, desde chocolates especiais, para os chocólatras, a opções mais incomuns, como o ovo de Páscoa salgado.

Para valorizar o produto vale de tudo: a Brasil Cacau apostou em ovos nos sabores chocolate com pipoca, paçoquinha e cocada branca, enquanto a Kopenhagen fez uma parceria com a Pandora para lançar um ovo com um colar de prata de brinde, custando R$ 499.

Os ovos de Páscoa deste ano tentam inovar nas receitas, com características “gourmet”, recheios diferenciados e novas texturas. “Tenho visto uma febre de ovos de sobremesa, com massa de profiteroles (francesa), mil folhas ou recheios de bolo”, conta a chef cearense Lia Quinderé, que comanda a Sucré Pâtisserie em Fortaleza, e a plataforma online Escola de Confeiteiros.

Lia explica que esse tipo de ovo surgiu com a tendência dos ovos de colher, sucesso desde o ano passado. Diferentes dos ovos tradicionais, que podem ser consumidos ao longo de vários dias, os produtos de colher têm prazos de validade mais baixos e costumam ser consumidos em um dia só.

A proposta dos ovos de colher com cara de sobremesa é utilizada por Lara Galvão e suas tias, criadoras da Boloh Gourmet. As empreendedoras trabalham com o formato “Monte seu Ovo de Páscoa”, onde os clientes podem escolher um bolo, um recheio e um topping para o doce, servido na casca de massa de sequilho.

“Nosso objetivo é fazer um doce totalmente personalizado, atingindo o gosto de cada cliente de forma mais completa. Trabalhamos assim na Páscoa, e com os panetones no Natal, e a resposta tem sido positiva”, conta Lara. Os ovos são feitos sob encomenda e custam R$ 40. Dentre as opções de sabor estão bolos como o de churros, doce de leite, casadinho, com toppings como nutella e crispies de caramelo com flor de sal.

Já na Bolos das Meninas, que também trabalha sob encomenda, os bolos também são diferencial no recheio dos ovos, com opções como bolo de laranja com ganache e bolo de churros com cacau meio amargo, o carro-chefe da marca. Mas o grande diferencial deste ano é um produto um tanto quanto inusitado: o ovo salgado.

Combinando carne de fumeiro ou carne de sol, banana-da-terra, catupiry, muçarela, queijo coalho, e purê de batata na massa crocante, o ovo custa R$ 60 e vem em edição limitada. Daniela Veloso, uma das sócias da doceria, conta que a novidade já está rendendo muitas encomendas.

“A gente gosta de sempre abrir caminhos e pensar no que ninguém mais faz. Com o ovo doce concorremos com empresas formais e informais e muita gente que começa a produzir em casa. Com o ovo salgado não tem concorrência”, conta Daniela.

Aposta em qualidade

Uma exigência do público em relação aos doces de Páscoa, sobretudo os artesanais, é a utilização de chocolate de qualidade, de boa procedência e alto teor de cacau. “Aqui no Brasil temos muitos chocolates que nem seriam considerados chocolates em outros países, com baixíssimo teor de cacau. Hoje as pessoas estão conhecendo produtos de melhor qualidade, e muitos valorizam o trabalho artesanal e a qualidade dos ingredientes”, diz Adriana Pinheiro, sócia do Atelier Bombom junto aos irmãos Thaís e Lucas Pinheiro.

Thaís, chef da doceria, conta: “Usamos chocolate belga Callebaut 70% cacau em todos os nossos produtos, ele é reconhecido internacionalmente pela qualidade”. O carro-chefe da doceria para esta Páscoa é o ovo de caramelo, café e laranja. A marca também aposta no ovo de caramelo com crumble de maçã e no de caramelo com limão-siciliano. Todos custam R$ 68.

Lia Quinderé, que acompanha de perto os fornecedores cearenses para garantir a qualidade do chocolate que irá utilizar, dá uma dica para os produtores e consumidores que querem aproveitar a iguaria: nada de pôr na geladeira. “Isso altera o sabor e a textura do chocolate”, alerta.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

