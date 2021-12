Páscoa gera mais de 3 mil empregos no Nordeste

A época (talvez) mais doce do ano é também uma boa chance para quem está em busca de uma oportunidade profissional - mesmo que temporária. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab), a Páscoa 2015 deve gerar 26 mil vagas de emprego temporário em todo o país - cerca de 3,1 mil no Nordeste, terceiro maior mercado consumidor (12%).

De acordo com o vice-presidente de chocolates da entidade, Ubiracy Fonseca, o número é 8,3% superior ao do ano passado e o pico de contratações deve ocorrer logo após o Carnaval. A maioria das chances nas áreas de produção, promoção e vendas.

Para quem está em busca de uma colocação, uma dica é ficar atento às oportunidades oferecidas pelo Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-obra (Simm) e o Serviço Estadual de Intermediação para o Trabalho (SineBahia). Outra é acessar o endereço, na internet, das principais empresas produtoras.

A Mondelez Brasil (Lacta), por exemplo, tem mais de nove mil vagas temporárias na área de vendas disponíveis para todo o país. Segundo a empresa, 389 serão divididas entre Bahia, Alagoas e Sergipe. O período de trabalho vai até o domingo de Páscoa e os interessados só podem se inscrever através da página da empresa [veja o endereço abaixo].

A Nestlé vai oferecer seis mil oportunidades e, a partir de fevereiro, a Top Cau deve abrir cerca de 1.300 oportunidades para promotores de vendas em todo o país.

"Porta de entrada"

Com um aumento de 14% em relação à Páscoa de 2014, o Grupo CRM estima contratar pe 1.100 temporários para a marca Chocolates Brasil Cacau e 646 para a Kopenhagen. O processo seletivo será realizado por oito agências de empregos: EJ, WCA Brasil, União RH, Fênix, Global, Luandre, Labore e Manpower.

Contratada no Natal para trabalhar apenas 15 dias, Luciana dos Santos, 28, se saiu tão bem que foi efetivada como promotora na loja da Cacau Show, no Shopping Barra. Com experiência na área (vendas), ela conta que trabalhar com chocolate foi fácil. "Me identifiquei (com o ramo). É bem tranquilo", diz.

Franqueado da Brasil Cacau, dono de uma loja no Shopping Paralela onde trabalham quatro funcionário fixos, o empresário Mário Vieira prevê contratar pelo menos mais dois atendentes para o período.

"Nesse período temos um incremento no faturamento de até 300%. E eu acredito no primeiro emprego ou no temporário como uma forma de se alçar novos voos. Precisamos de pessoal também para tirar férias. Quem entra, normalmente, fica até seis meses".

