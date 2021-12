Páscoa gera 4 mil vagas temporárias no Nordeste

A busca de consumidores por ovos de chocolates durante a Páscoa enche os supermercados e lojas de novidades e também gera oportunidades de trabalho temporário durante o período.

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab), a Páscoa de 2016 deve gerar 29 mil postos de trabalho temporário em todo o país - aproximadamente 4 mil no Nordeste, que representa 14% de todo o mercado consumidor de chocolate do país.

Na Bahia, marcas como a Cacau Show, Mondelez, Nestlé, Garoto e Top Cau já estão com processos de seleção abertos para contratação de quase 600 temporários. Em comum, as vagas são destinadas para maiores de 18 anos, com ensino médio completo, com preferência para pessoas que têm experiência em vendas, atendimento ao consumidor ou marketing profissional e de perfil comunicativo.

A rede de franquias Cacau Show estima gerar mais de 6 mil vagas espalhadas nas 2 mil lojas distribuídas pelo País. Para se inscrever, a marca orienta que os interessados, que precisam ser maiores de 18 anos, entreguem currículos nas lojas mais próximas de sua residência. É preciso ter ensino médio completo e experiência em vendas.

Gerente da loja da Cacau Show no Salvador Shopping, Sheila Souza esclarece que cada loja tem a sua forma de contratação e não há uma quantidade de vagas fixas. Em média, três pessoas são contratadas para reforçar a equipe na loja que trabalha.

Como o trabalho de Páscoa é um reforço para um período de maior movimentação e correria, o profissional esperado é aquele que está disposto com determinação.

"Normalmente a gente aproveita quem se destacou melhor como temporário no Natal. A pessoa precisa ter iniciativa e atitude, tem que ser aquela pessoa disposta a tudo, não ter vergonha, não ficar parado, tem que estar sempre na correria", conta a gerente da Cacau Show.

Conquistar emprego

Um bom desempenho durante o período da Páscoa gerou um emprego fixo para a consultora da Cacau Show Patrícia Batista. "É preciso dar o melhor de si, porque quando entrei estava precisando muito do emprego. Eu disse 'essa vaga é minha' , fui atrás, tem que ser correria, porque se não for, você não fica", conta Patrícia.

Para Matheus Costa, funcionário da Chocolate Brasil Cacau, que também foi temporário na Páscoa de 2015, o período é uma oportunidade. "Tem que ter disciplina, organização e ter força de vontade para o trabalho. Se dedicar, ser pontual e demonstrar suas qualidades para que seu chefe perceba e te efetive".

