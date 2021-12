Páscoa gera 25 mil empregos temporários no Brasil este ano

A produção e comercialização de chocolates para a Páscoa este ano deve gerar em torno de 25 mil empregos temporários em todo o país, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab). Quinze por cento das vagas serão nas fábricas e 85% na promoção de vendas. Mas nem todas as empresas já começaram a contratação de pessoal.

Na Bahia, apenas a gigante Lacta vai contratar 220 pessoas para o período. Em menor escala, franqueados e pequenas indústrias também estão recrutando gente. E, mesmo com um número menor de lançamentos em relação a 2016 (este ano são quatro mil postos a menos), os empresários esperam um significativo incremento nas vendas com a ajuda dos ovos de Páscoa.

A Lacta está recebendo currículos para os chamados “animadores de páscoa” até quarta, 15 de fevereiro, por e-mail (ver serviço). Além de ensino médio completo e 18 anos, a empresa pede boa capacidade de comunicação, proatividade e perseverança. “Experiência em atividades de merchandising será um diferencial”, afirma Ricardo Reis, gerente de marketing de sazonais da Mondelez Brasil, empresa que controla a Lacta. O trabalho inicia-se em março e termina no domingo de Páscoa.

Para vencer a crise e apostando nas mudanças de hábito, a Lacta vai investir também na venda de barras de chocolate e caixas de bombons, além dos ovos.

Com 45 lojas na região metropolitana de Salvador, a Cacau Show deve ter 110 vagas extras durante a Páscoa na capital e cidades vizinhas. Em todo o estado, devem ser 250 pessoas extras nesse período. A assessoria da empresa afirma, entretanto, que a maior parte das vagas deve ser preenchida pelos temporários de Natal. Quem quiser concorrer, ainda assim, deve deixar um currículo em uma das lojas. É preciso ter mais de 18 anos e experiência em vendas.

Entre as novidades da Cacau Show estão o ovo Dreams, sobremesa de bem-casado, com massa igual ao doce que na Bahia se chama casadinho, e outro de musse de maracujá. Além de apostas tecnológicas, como o ovo Bytes, com fone de ouvido, e o ovo Truffon Speaker Sound, com amplificador em forma de trufa.

Com a produção de seis mil ovos, a baiana Mendoá Chocolates espera ter um crescimento de 20% nas vendas em relação ao ano passado. “O preço médio para o consumidor vai ficar entre R$ 60 e R$ 65”, afirma Alexandre Soeiro, um dos sócios da empresa, que produz chocolates premium em Ilhéus. A empresa deve contratar promotores de venda para seus quiosques, mas o número de vagas ainda não está definido.

O franqueado da Havanna André Pereira inaugurou os seus dois quiosques em abril de 2016, logo depois da Páscoa e este ano vai ter sua primeira experiência com a festa. “Sei que vai haver muitas novidades”, declara. O cardápio da empresa de origem argentina, do famoso alfajor Havanna, inclui miniovos por R$ 14,90 e ovos de 300 gramas com a casca recheada com doce de leite por R$ 72,90. Pereira acha que deve contratar dois promotores, mas ainda não bateu o martelo. Segundo a assessoria da Havanna, a empresa espera vender nacionalmente 40% a mais do que no ano anterior.

Saiba para onde enviar currículo

Lacta - 220 vagas/ currículo até dia 15 de fevereiro / cadastro. dpromo@gmail.com

Cacau Show - 250 vagas de promotores de venda na Bahia / Entregar currículo em uma das lojas

Nestlé e Garoto - Em Salvador, currículos para maira@linkeventos.com.br / Feira: autenticaeventos@hotmail.com / Vitória da Conquista: olhomagico@iomrh.com.br / Juazeiro: eneaspetrolina@hotmail.com

adblock ativo