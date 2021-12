Páscoa é chance de ganho extra ou até de abrir negócio

Ovo de chocolate, brigadeiro, pão de mel e trufa. Com a proximidade da Páscoa, os doces feitos de chocolate ficam em evidência. Esta época pode ser um momento oportuno para ganhar uma dinheiro extra ou até tentar um novo negócio. Por isso, empreendedores estão se preparando.

Esse é o caso do casal Alberto Nuno e Lena Nuno. No segundo ano de Páscoa, eles já organizam as vendas dos ovos da Fábrica de Chocolates Yalon. O casal começou a produzir barras de chocolate, mas, no ano passado, também introduziram ovos artesanais.

Nuno, que também é contador, orgulha-se da origem dos ovos. “Vem da fazenda dos nossos pais, em Camamu. Chamamos de fábrica porque produzimos nosso próprio chocolate”, conta. Para se ter ideia, o nome da marca, Yalon, é o mesmo da fazenda da família onde o cacau é produzido.

A administradora Joana Bugarin já conquistou o gosto do público internacional com produção da Juju Pão de Mel. Em 2013, ela largou o emprego formal e passou a se dedicar aos pães. “Eu nunca tinha trabalhado com os doces para venda. O negócio cresceu e eu consigo me sustentar disso”, comenta Joana.

No ano passado, a administradora conseguiu vender cerca de mil doces. Este ano, ela inovou a decoração do pão para aumentar ainda mais o lucro. “Eu faço de vários tamanhos e formas, mas sempre inovo. Em 2017, eu preparei caixas enfeitadas para embalagens”, completa Joana.

Os chocolates também deram uma nova oportunidade para a relações-públicas Daniele Bastos. A dona da marca Dani Brigadeiro, que começou a vender os doces no trabalho, chegou a faturar mais de R$ 10 mil na Páscoa do ano passado. O sucesso, segundo ela, deve-se ao sabor dos brigadeiros.

“Eu já fiz muitos cursos e acho que nosso sabor é o maior diferencial, pois temos técnicas diferentes”, explica Daniele.

Em 2017, a Páscoa vai cair no dia 16 de abril. Nesse período os brasileiros não estão com as contas fixas de início de ano. Por isso, a Associação Brasileira das Indústrias de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab) está otimista este ano.

O gestor de projetos do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Fabrício Barreto, sugere que os empreendedores aproveitem a ocasião para trazer novidades para o mercado. “Existe uma concorrência maior por conta das grandes empresas. Então, o empreendedor que vai fazer ovos artesanais precisa inovar e planejar toda essa ação”, diz.

Se o empreendedor tiver interesse de continuar o negócio, ele pode definir estratégias para fidelizar o público. Para fazer isso, o gestor sugere que os confeiteiros continuem o relacionamento com os clientes. Além de aproveitar as ferramentas das redes sociais para divulgar os produtos.

Aposta no ramo de chocolate

Saia na frente - O sucesso de qualquer empreendimento vem com o planejamento. Por isso, é ideal começar preparação meses antes da época

Seja criativo - Pode abusar da criatividade. Com novas ideias para a decoração dos ovos dá para aumentar as vendas e conquistar diferentes públicos

Utilize produtos de qualidade - Quem quer ter sucesso precisa investir em material de qualidade para fabricar os doces

Vigilância - Separe um espaço fora da casa para a fabricação, pois é necessário seguir as normas da vigilância sanitária

Invista em cursos na área - Com qualificação é possível ter ideias para o empreendimento. Por isso, aposte nos cursos que ensinam novas técnicas e ideias para o negócio

*Estagiária sob a supervisão da editora Cassandra Barteló

