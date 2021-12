Páscoa: candidatos sem experiência podem concorrer a vagas

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (Sinebahia) oferta a partir desta terça-feira, 24, 300 vagas de emprego temporário para a Páscoa, sem a exigência de experiência anterior. Os profissionais selecionados vão trabalhar como promotor de vendas.

Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo, comunicação fluente e desenvoltura com o público.

Os interessados devem apresentar carteria de trabalho, CPF, RG e comprovantes de escolaridade e residência à unidade central do Sinebahia (avenida ACM, 3359, Edifício Torres do Iguatemi) ou postos do SAC.

A expectativa é que serão oferecidas até 700 oportunidades temporárias para a Páscoa. Além de promotor de vendas, estao incluídas as funções de empacotador, operador de caixa e estoquista, entre outras.

