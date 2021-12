Palestrantes ganham entre R$ 5 mil e R$ 60 mil

Habilidade para falar em público, larga experiência em determinado tema, bagagem (conhecimento) e, em algum nível, capacidade e perfil de empreendedor. A atuação como palestrante não é algo fácil ou para "qualquer um", afirmam os especialistas. A remuneração, no entanto, é atraente: entre R$ 5 mil e R$ 10 mil para profissionais em início de carreira; e até R$ 60 mil, alguns nomes conhecidos do grande público.



Para a consultora de carreira Agda Lima, o palestrante é um prestador de serviços que "funciona como uma empresa". Segundo a headhunter (caça-talentos, em inglês) da Talento RH, a palestra é o seu produto e o negócio precisa se tornar lucrativo.



E dá algumas dicas para quem pretende investir na área. "Além do domínio absoluto do assunto, ele precisa ter habilidade bem desenvolvida e treinada de falar em público, saber lidar com o improviso diante de perguntas que não estarão no roteiro. Possuir carisma, foco, capital social. Ou seja, uma excelente rede de contatos, conhecimentos em marketing".



Ainda segundo Agda, gostar de falar em público só não garante sucesso, além de que é preciso ter habilidades e competências empreendedoras.



"Você deverá saber gerenciar a empresa criada. Se sonha com a carreira de palestrante, vá em frente. Fale com quem já atua no mercado, busque informações em bancos de palestrantes, procure profissionais qualificados para ajudá-lo. Inicie dando aulas, tendo contato com o público e tornando-se especialista".



Segundo o sócio-diretor da CIN Capital Intelectual - empresa especializada em treinamento corporativo e eventos empresariais - José Roberto Oliveira, existem cursos de preparação para quem pretende atuar como "instrutor especialista".



De acordo com Oliveira, palestrantes em início de carreira conseguem ganhar entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, por trabalho (a depender da carga horária), enquanto que nomes conhecidos, como Bernadinho (técnico da seleção brasileira masculina de vólei); Luiza Helena Trajano (presidente da rede de lojas Magazine Luiza); Roberto Justos (publicitário); e o escritor americano e consultor James Hunter, até R$ 60 mil.



"Esse tipo de profissional precisa ter conhecimento real do que quer passar. Preparar tecnicamente o conteúdo e ter oratória. Procurar utilizar diferentes recursos para a apresentação, como imagens, por exemplo. Tudo para prender a plateia. Além de estudar e ler muito", afirma Oliveira.



"Tem de ser profissional"



Autor de Aprenda a Negociar com os Tubarões (Editora Alta Books), há 20 anos e com uma média de cinco apresentações por mês, o sócio da Radar Executivo, Jorge Menezes, conta que esse tipo de ofício precisa ser encarado como negócio, "não como extra".



"Tem de ser profissional. As empresas estão atrás de líderes que tragam resultados", diz.



"É possível viver de palestra. Tem de abraçar a causa. Fiz carreira como executiva e nem sempre dominei a oratória, mas trabalhei isso. O mais importante é ter propriedade sobre o que se fala. As empresas estão atrás de situações reais", afirma a especialista em recursos humanos Maria Inês Felippe.

