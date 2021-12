Pães artesanais viram alternativa de renda para empreendedores

Depois da crise, muitas pessoas encontraram uma alternativa de voltar ao mercado por meio do setor de alimentos, como a panificação, que gerou mais de 700 mil empregos diretos em 2017, segundo última pesquisa divulgada. De acordo com o Sebrae, 76% dos brasileiros consomem pão no café da manhã e, em média, cada brasileiro consome 22,61 kg de pão por ano.

Num cenário cada vez mais competitivo, os empreendedores tendem a procurar formas de inovação no meio tradicional. Os pães artesanais são uma opção para aqueles que querem adicionar alimentos mais saudáveis à mesa, com sabores diferenciados, tendo a fermentação natural como principal diferencial em relação aos pães encontrados em padarias tradicionais.

Tatiana e Albert Araújo são donos da Truck Pães, um food truck na Praça Stella Maris. Sobre a importância de se oferecer opções diferentes do habitual aos clientes, Albert explica: “Primeiramente pensamos em nos colocar como consumidores, no que nós gostaríamos de encontrar quando chegássemos em uma padaria: várias opções e agilidade”. Tatiana reforça afirmando que a ideia inicial é que eles fossem uma alternativa para as pessoas que não querem pegar filas enormes em mercados. Hoje oferecem 16 sabores de pães, mas já estão pensando em adicionar ainda mais.

A Padoca da Lulu é um serviço de delivery de pães artesanais para aqueles que preferem o conforto de não precisar sair de casa para comprar seu alimento. Ana Luiza Ramos, a Lulu, conta que o boca a boca é a principal forma de divulgação do trabalho.

“Acredito que o que nos destaca é a fermentação natural, com menos produtos químicos que aceleram o crescimento, oferecendo alimentos mais saudáveis e saborosos”. Além de entrega em domicílio, a Padoca da Lulu também fornece os pães para cerca de 20 estabelecimentos, dentre eles hotéis e hamburguerias.

Edgar Ricardo Machado prefere seguir uma linha caseira em seu negócio, faz os pães em sua própria casa e também faz a entrega aos seus clientes, onde sempre procura sugerir novas formas de consumo e desmistificar a ideia de que pão só se come no café da manhã.

“Eu procuro sempre catequizar meus clientes. Salvador ainda não conhece a fermentação natural, então busco mostrar que consumir esses produtos pode ser mais prazeroso, por usar ingredientes de qualidade e naturais” revela. Quanto à divulgação, Edgar garante que tenta seguir os conceitos de startup e utilizar principalmente as mídias digitais para promover seu negócio: “Quanto menos eu precisar investir em métodos físicos de divulgação, melhor”, finaliza.

Para quem está pensando em entrar no comércio de panificação, Edmilson Júnior, instrutor do Senac, orienta que a cozinha não deve ter umidade, deve-se separar um local aquecido para que possa ocorrer a fermentação e assar sempre em forno baixo. Ele acrescenta também que cuidado e higiene são essenciais para se destacar na concorrência: “A forma como os ingredientes são manipulados faz muita diferença no produto final. A limpeza do local, assim como o uso de luvas e toucas, são fatores importantes para criar credibilidade com a clientela”, exemplifica Edmilson.

Edicarlos Moreira, analista técnico do Sebrae-BA, informa que todos os negócios relacionados à panificação são tratados como pequenas indústrias e reforça a importância de seguir as diretrizes da Anvisa e do Manual Operacional de Boas Práticas em Panificação. “Por se tratar de pequenos negócios, deve-se priorizar manter uma boa relação com os clientes, com tratamento personalizado, e dar a chance para que possam ver o produto, tocar, fazer com que se sintam parte do processo”, aconselha.

“A vitrine da loja também deve ser algo chamativo, para atrair novos fregueses. Assim como assar pães a todo momento, para que as pessoas que estejam passando tenham a sensação de que sempre poderão comprar pães frescos”, diz.

