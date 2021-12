Outlet Premium oferece mais de 100 vagas temporárias de emprego

O Outlet Premium Salvador, situada na Estrada do Coco (BA-099), situado no município de Camaçari, está com mais de 100 vagas temporárias de emprego durante o fim de ano. As oportunidades são distribuídas entre as grifes nacionais e internacionais do empreendimento.

Os interessados nas oportunidades devem se inscrever no endereço eletrônico da instituição nas vagas correspondentes. Outra opção é levar o currículo nas lojas, das 9h às 21h, que estão contratando como Nike, Polo Wear, AD, Carmen Steffens, Hering, Mahalo, entre outras.

Os postos de trabalho variam entre gerente, vendedor, operador de caixa, estoquista e outras funções nas lojas do empreendimento. As seleções devem seguir até o início de dezembro, quando o centro de compras passa a funcionar com o operacional especial.

