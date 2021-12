Os desafios atuais do profissional de medicina

No passado, quem era médico e tinha o título de "doutor" carregava prestígio e, de quebra, bons salários. No presente, a profissão, uma das mais tradicionais do mundo, continua sendo valorizada e é, dentre todas no Brasil, a que possui condições mais interessantes para um futuro profissional quando são considerados salário, jornada de trabalho, facilidade de conseguir emprego e cobertura da previdência, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Mas, apesar da boa empregabilidade na área e de o curso de medicina ainda ser um dos mais concorridos nos vestibulares, "nem tudo são flores" para os médicos brasileiros.

Prova disso foi a manifestação, na última quarta-feira, que levou milhares de médicos de jaleco às ruas das cidades brasileiras, inclusive de Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista.

Os profissionais saíram dos consultórios para reivindicar melhores condições de trabalho, diminuição da carga horária - considerada excessiva para atingir uma "remuneração digna" - e vínculos empregatícios regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), já que muitos exercem suas funções como autônomos, e por este motivo, sem direito a férias, 13º, adicional noturno e hora extra, dentre outros.

A situação, segundo representantes das entidades médicas e dos profissionais entrevistados, é mais complicada ainda nas cidades do interior, onde os profissionais se deparam com obstáculos para prestar atendimento adequado devido à ausência de equipes multidisciplinares e da falta de estrutura. Durante a sua formação, o otorrinolaringologista Pablo Pinillos, de 34 anos, realizou trabalhos no interior e viu de perto como é difícil reter um especialista nesses locais.

"É mais complicado ainda em uma área como a minha, que agrega muita tecnologia e exames complementares. E, no interior, o médico não tem um plano de carreira, ele vai para lá e fica à mercê do prefeito, o emprego não está assegurado", conta. As dificuldades apontadas por Pinillos têm sido um entrave para resolver um dos maiores problemas da área, a concentração de profissionais nas capitais, sobretudo do Sudeste do País.



Realização de concursos - O anúncio feito pelo governo federal sobre a vinda de médicos estrangeiros ao Brasil para suprir as necessidades nesses pequenos centros é outro ponto que tem levantado queixas. Em alternativa à presença de estrangeiros, a federação nacional reivindica a aprovação de um projeto de lei para abertura de concurso com seis mil vagas para médicos, o que inclui o ingresso de estrangeiros, desde que tenham revalidação do diploma.

"A carreira médica federal foi extinta e essa responsabilidade foi transferida para os municípios e estados, sendo que os municípios não têm condição de bancar gastos. O governo federal pode encontrar esse caminho, do concurso, em vez de importar médicos", afirma Geraldo Ferreira, presidente da Federação Nacional.

No Estado, o governador Jaques Wagner sancionou o projeto de lei que reestrutura as carreiras de médico, dos serviços públicos de saúde, e institui o plano de cargo, carreira e vencimentos (PCCV). Mas, para a classe, ainda não é o bastante. Conselheiro do Cremeb (conselho regional), Otávio Marambaia acredita que o governo poderia dialogar com prefeitos sobre melhorias nas condições de trabalho. A Secretaria da Saúde, por outro lado, afirma que o Estado apenas faz o repasse das verbas do MS, o que não significa ingerência sobre a esfera municipal.

Na Bahia, onde atuam quase 19 mil médicos, uma das principais queixas é a remuneração estadual, de quase R$ 5 mil, às 20 horas. A Federação Nacional preconiza o pagamento de

R$ 10 mil, já praticado no Piauí, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal. Os melhores salários, contudo, são pagos no setor privado.

