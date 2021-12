Odebrecht abre vagas de estágio na Bahia e em mais 6 estados

O grupo Odebrecht abriu inscrições para o programa Estágio de Férias 2018. Os interessados deverão estar cursando o 4º semestre da graduação e podem realizar a inscrição até 18 de outubro. As vagas, cerca de 50, abertas são para os estados da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco.

Os selecionados terão a oportunidade de estagiar em projetos do grupo pelo Brasil. Nesta edição, de Janeiro/2018, o programa oferece vagas para alunos de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação, Direito, Economia, Engenharias, Estatística e Psicologia.

Todo o processo seletivo será feito pela internet e conta com as seguintes etapas: inscrição, testes online (conhecimentos gerais, inglês, português e raciocínio lógico), atividade em vídeo, avaliação de desempenho acadêmico e entrevista final, via Skype.

A Odebrecht oferece bolsa auxílio compatível com o mercado, seguro de vida, vale-refeição (ou alimentação no refeitório) e vale-transporte (ou ônibus fretado).

