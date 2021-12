Odebrecht abre oportunidades para estágio de férias

Estão abertas até o dia 13 de novembro as inscrições para o programa 'Estágio de Férias' da Odebrecht Engenharia & Construção (OEC). Ao todo, são 30 vagas para estudantes que cursam, a partir do quinto semestre, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, administração e contabilidade.

Os candidatos devem se inscrever por meio do site da empresa. Os selecionados atuarão nas obras em andamento dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará e Alagoas. As atividades supervisionadas estão previstas para começar no início de janeiro e terminar em fevereiro.

Além da bolsa-auxílio, os estagiários terão direito a alimentação, transporte, seguro de vida e, em determinados projetos, será disponibilizado alojamento.

No Rio de Janeiro, algumas das maiores obras da construtora são o Prosub - desenvolvimento de cinco submarinos para modernização da frota da Marinha brasileira -, BRT Transbrasil, considerado um dos mais extensos do mundo, e a Termelétrica Santa Cruz.

Em Minas Gerais, a empresa é responsável pela construção de unidades de saúde para a prefeitura de Belo Horizonte. No Pará, executa as obras de requalificação de 10,8 quilômetros da BR-316, principal porta de entrada da capital, Belém. Já em Alagoas, a Odebrecht cuida do trecho 4 do Canal do Sertão, projeto que já conta com quase 90% de obras concluídas.

Em São Paulo, as vagas são para o Centro de Serviços Compartilhados (CSC), área de administração baseada no edifício-sede da empresa, na Marginal Pinheiros.

adblock ativo