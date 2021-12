O desafio de separar finanças pessoais das contas do negócio

Quando se começa um empreendimento, manter as finanças pessoais separadas das finanças da empresa pode ser um desafio. Deixar que os gastos pessoais interfiram nas contas da empresa, e vice-versa, pode trazer graves complicações financeiras. Esse é um tipo de situação muito fácil de cair e difícil de resolver, por isso, desde o início do negócio, é preciso manter a gestão financeira da empresa organizada, definindo a margem de lucro e evitando futuros sufocos.

O principal erro, explica a analista do Sebrae Adriana Pereira, é a mistura. A princípio a retirada desse dinheiro pode parecer banal, mas o risco de retirar mais dinheiro para despesas pessoais do que o negócio suporta é muito grande. "Outro erro comum é utilizar cartão de crédito pessoal para compras para a empresa. Isso poderá, inclusive, trazer transtornos para a empresa no futuro, no que se refere a tributação e responsabilidade dos sócios perante débitos", ela explica.

Outro grande problema com essa mistura de finanças, alerta Adriana, é a relação entre sócios. Não havendo pro-labore (remuneração do administrador) definido, não há certeza de quanto cada um retira para despesas pessoais e, também, quanto cada um aporta na empresa. "É imprescindível haver um equilíbrio entre a retirada do empresário e o resultado que a empresa pode gerar. Nunca esquecer que a empresa necessitará de investimentos futuros e passa também por períodos de sazonalidade", comenta Adriana.

Em atividade há 43 anos, o Prado Armarinho é comandado por Manuela Etcherol Belas, seu marido Vinicius Belas Prado e por sua sogra – e fundadora do negócio –, Delma Belas Prado. Sendo uma antiga empresa familiar, Manuela conta que, durante essas quase quatro décadas e meia, o Prado Armarinho teve que ir se adaptando à economia nacional e ao mercado, que, ao sofrerem mudanças, impactaram bastante a dinâmica empresarial.

"As finanças da empresa são agendadas mensalmente e os recebimentos são variáveis. É aí que dimensionamos as nossas finanças pessoais, pois a receita da empresa irá impactar nas receitas pessoais e, consequentemente, na gestão financeira de cada um de nós. Porém já tivemos que usar recursos bancários para cumprir com as obrigações duas vezes ao decorrer desses anos, durante os planos econômicos e na troca de moedas", explica Manuela.

Apps de contabilidade

Para que os novos no mundo do empreendedorismo escapem dessa mistura de finanças, uma boa dica é utilizar aplicativos de contabilidade e gestão financeira, aconselha João Marcelo Pitiá Barreto, professor da Escola de Administração da Ufba e coordenador do Núcleo de Administração Financeira do Conselho Regional de Administração (CRA) na Bahia. Além de facilitar o recolhimento de impostos, os aplicativos são uma boa forma de organizar a folha de pagamento, fazer os relatórios financeiros e organizar e monitorar o caixa.

"Outro conselho é profissionalizar a área financeira. Na maioria das vezes, o descontrole financeiro acontece porque fazer esse controle é uma atividade que demanda conhecimento específico e tempo. Diante de tantas demandas, o empreendedor acaba postergando para atender às necessidades mais imediatas de seu negócio. Pedir ajuda a um profissional é uma ótima ideia e pode ser a chave do sucesso empresarial", explica Marcelo.

Ele ressalta também a importância de separar as contas, "É a primeira e uma das principais atitudes iniciais". Isso auxilia o empreendedor a não misturar contas pessoais com as contas da empresa. O custo de manutenção de uma conta exclusiva costumava custar caro anos atrás, porém vem ficando cada vez mais barato, e algumas instituições financeiras realizam a abertura sem custo por um determinado tempo ou vitalícia, a depender do financiamento.

