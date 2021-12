O desafio de ganhar dinheiro na internet

Elas são lidas, vistas e ouvidas por milhares de pessoas. Dão dicas que são acompanhadas, seguidas e curtidas em plataformas digitais. E, mesmo assim, o conteúdo que criam em canais online rende pouca ou nenhuma remuneração para as soteropolitanas Camila Gaio, Vanessa Ventura e Lali Souza. As três já são influenciadoras digitais (ou digital influencers), mas querem viver dos produtos que mantêm virtualmente. O caderno Empregos, Concursos & Negócios de A TARDE convidou Camila, Vanessa e Lali para um desafio. Elas tentarão tornar a atuação delas na internet rentável até dezembro. Para isso, terão ajuda de três consultores: o gerente da Unidade de Acesso a Mercados do Sebrae Bahia, José Nilo Meira; o coordenador da Incubadora de Negócios da Unifacs, Marcelo Dultra; e o consultor de marketing digital e mídias sociais Antônio Netto. Confira abaixo quem são as influenciadoras digitais que toparam o desafio, as orientações dos consultores e as metas traçadas. Até o final do ano, vamos acompanhar e mostrar as dificuldades e conquistas das três.

LALI SOUZA

Produtora cultural e dona do blog Pra Falar de Comer

Apaixonada por comida, Lali, 27 anos, lançou o blog Pra Falar de Comer há quatro anos como um guia gastronômico, com receitas, dicas de restaurantes e críticas de pratos. "A ideia foi juntar a vontade de comer com a de falar de comer", diz a produtora cultural. Com a repercussão do blog, Lali lançou um perfil no Instagram e já conseguiu mais de dois mil seguidores. O objetivo da blogueira é relançar o blog com novo layout e estabelecer um ritmo de postagens regulares. "Sempre tratei tudo de maneira muito orgânica", conta. Lali nunca ganhou dinheiro com o blog, mas já recebeu produtos para testar. O blog: prafalardecomer.wordpress.com.

Cosnsultoria

Pontos positivos Lali demonstra familiaridade com o tema e prioriza conteúdos de qualidade e de interesse público. Os textos são bem escritos e as dicas, relevantes. Além disso, o blog tem boas fotos e está inserido em um nicho de mercado forte, por isso tem um bom potencial mercadológico.

Orientações É preciso definir melhor o público-alvo, criar estratégias de interação com os leitores e estudar blogs concorrentes. Também é necessário medir investimentos para crescer, como compra de equipamentos, gastos para promoção do blog em sites de busca e redesenho do layout e da programação.

Metas até dezembro Lançar novo layout, criar conteúdos personalizados nas redes sociais, fazer mídia kit e publicar pelo menos um post por semana. Em números, a recomendação é conseguir mil novos seguidores no Instagram por mês e um aumento mensal de acessos do blog de 20%.

CAMILA GAIO

Jornalista e dona do vlog CamilaGaioTV

Com um ano de lançado, o canal do YouTube CamilaGaioTV (bit.ly/CamilaGaio) tem 10 mil seguidores e mais de 700 mil visualizações. No vlog, Camila uniu o desejo por se comunicar em vídeos com seu jeito bem-humorado. "As pessoas sempre dizem que sou engraçada. Meu marido também, mas, no caso dele, é obrigação", brinca. Camila e o esposo moram em São Paulo e trabalham para profissionalizar o produto desde a criação do canal. A vlogger (produtora de vídeos pessoais) já fez até cursos de fonoaudiologia e de redes sociais, mas tem dúvidas sobre a abordagem das marcas, os preços dos anúncios e a inserção deles no vlog.

Consultoria

Pontos positivos A dedicação e o profissionalismo na produção dos materiais mostram que o canal pode ser rentável. O produto é claro, divertido e tem público interessado. Além disso, usa bem as redes sociais.

Orientações Camila deve pensar em modelos de negócios para gerar renda. Sobre as dúvidas: para abordar as empresas, entrar em contato com assessorias das marcas; para precificar, conversar com outros influenciadores digitais; e para não comprometer o conteúdo com publicidade, selecionar bem as marcas. Além de anúncios, pode cobrar por palestras, consultorias e venda de produtos.

Metas até dezembro Montar mídia kit, realizar investimentos para impulsionar acessos, fechar parcerias com portais para divulgação de vídeos e se aproximar de marcas de produtos que possam anunciar no canal. Em números, a meta é chegar a 100 mil seguidores no YouTube, considerada ousada, mas possível.

VANESSA VENTURA

Profissional de RP e dona do blog Belícia

A blogueira de moda e maquiagem, de 24 anos, tem quase oito mil visitas mensais. O Belícia (beliciablog.com.br) surgiu em 2014, depois de Vanessa fazer tratamento para tirar toda a química do cabelo. "Comecei a me sentir apta para falar de beleza, minha grande paixão", conta. Com o tempo, ela passou a enxergar no blog uma possível profissão. Montou mídia kit, conseguiu assessoria para marcas e obteve remuneração em ações pontuais. Ainda assim, as permutas predominam e os ganhos com publicidades e consultorias não são estáveis. "Não sei como tornar o blog minha principal fonte de renda. É um caminho pedregoso".

Consultoria

Pontos positivos O blog tem conteúdo e layout bem trabalhados. Mantém bons números de postagens e visualizações, com mercado-alvo definido e algumas estratégias de rentabilização. O canal do blog no YouTube e o perfil no Instagram estão bem montados.

Orientações Os perfis nas redes sociais podem estar mais integrados com o blog. Vanessa pode fazer participações em blogs e portais parceiros e também deve focar no marketing digital. Uma dica para aumentar os acessos ao blog é a ferramenta Google AdWords. O estudo da técnica de SEO também pode ajudar.

Metas até dezembro Aproximar-se de marcas de médio e grande porte, avisar a seguidores quando lançar conteúdo novo (WhatsApp e e-mail marketing são opções), chegar a 15 mil visualizações mensais no blog, saltar de 100 a 500 seguidores no YouTube e ganhar mil seguidores por mês no Instagram.

adblock ativo