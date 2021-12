Número de negócios que aderem a plataformas de venda online cresce 15%

O comércio eletrônico tem ganhado cada vez mais adeptos, e os chamados marketplaces são uma opção tanto para quem deseja ter uma loja online gastando pouco, quanto para quem já possui uma e deseja alcançar um público mais amplo.

Os marketplaces, ou MPs, são plataformas de venda online que funcionam como uma espécie de shopping digital, onde diversos varejistas podem vender seus produtos. Mercado Livre, OLX, Submarino e Amazon são exemplos de lojas do segmento.

Dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em parceria com a Precifica, apontam que o número de varejistas presentes em marketplaces aumentou 15,3% no primeiro trimestre de 2017. O setor é responsável hoje por cerca de 23% do faturamento total do e-commerce brasileiro.

Uma das vantagens de vender em um marketplace está na possibilidade de alcançar um grande público com menos investimento. “Com uma comissão de 9% a 16% se consegue alavancar as vendas e ganhar relevância de forma rápida, estando presente em um grande portal com tráfego garantido”, explica Carlos Alves, vice-presidente da Associação Brasileira dos Lojistas de E-Commerce e diretor de marketplace do Magazine Luiza.

Uma forma de aumentar ainda mais essa visibilidade é estar presente em mais de um site de venda. As empresas podem trabalhar com vários MPs simultaneamente e avaliar quais produzem os melhores resultados: “Uma loja pode dar certo em um marketplace, mas não em outro, é preciso experimentar”, sugere Maurício Salvador, presidente da ABComm. Uma tendência que está em crescimento são os marketplaces de nicho. “Esta é uma tendência mundial que está se consolidando no Brasil e pode ser interessante para negócios segmentados”, conta.

Investir em sites voltados para a venda de livros foi a opção do sebo Porto dos Livros. Dos cerca de 10 mil títulos da loja, dois mil estão disponíveis na plataforma Estante Virtual, que é responsável por cerca de 30% das vendas do sebo. “Ganhamos visibilidade e podemos estar presentes em todo o Brasil. Livros que estão empacados na loja física podem sair mais rápido no site”, conta Lúcio Urbanetto, sócio da loja.

Expandindo as vendas

O sebo pretende aumentar o número de livros cadastrados na Estante Virtual e expandir sua atuação para outros sites. Para tornar isso possível foi preciso contornar alguns desafios, como a dificuldade de cadastrar muitos produtos em vários sites. “Estamos usando um sistema que integra os canais de venda, então poderemos atuar no Mercado Livre, Amazon e voltar para o Livronauta, de onde tínhamos saído”, explica Urbanetto.

Outra preocupação dele é se manter nesses marketplaces e ter competitividade. Para isso é preciso manter um alto nível de satisfação dos clientes: “Só posso operar na Estante com 97% de satisfação, no mínimo. Para isso tenho que fazer um bom atendimento e evitar ao máximo cancelamentos nas compras”, diz Urbanetto.

O analista de acesso a mercados do Sebrae, Anderson Teixeira, lembra de outros pontos fundamentais para quem quer investir em sites de venda: “O consumidor que compra pela internet quer rapidez na entrega, preços baixos e produtos diferenciados”. Manter preços competitivos pode ser uma dificuldade para quem atua nesses locais, pois é preciso diminuir o lucro.

Mesmo que entrar em um marketplace tenha custos relativamente baixos, é fundamental avaliar se é viável para o negócio equilibrar preços e comissões: “Setores como moda, beleza e bebidas têm margens de lucro grandes, enquanto eletrônicos, livros e material esportivo têm margens mais apertadas. É preciso fazer essa conta”, completa Maurício Salvador.

Quer investir em um marketplace?

Faça as contas - Os marketplaces operam com comissões de até 16%, o que diminui a margem de lucro do empresário. Verifique se sua empresa tem condições de fazer essa escolha

Controle o estoque - Gerenciar o fluxo de caixa e o estoque da loja pode ser mais complicado quando se participa de um ou mais sites de venda. Softwares podem ajudar na integração

Ganhe - destaque Atendimento de qualidade, entrega rápida, boas fotos e informações detalhadas ajudam sua loja a ser competitiva

Experimente - Diferentes sites podem funcionar ou não para a empresa, e marketplaces de nicho são uma tendência a se observar

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

