Novonor anuncia mudança de CEO e de Presidente do Conselho

O Conselho de Administração da Novonor S.A. anunciou que o seu presidente, José Mauro Carneiro da Cunha, será o Diretor Presidente do Grupo a partir da próxima segunda-feira, 5, em substituição a Ruy Sampaio.

Para o lugar de José Mauro na presidência do conselho irá Héctor Núnez, cubano-americano que mora há mais de 20 anos no Brasil e que foi vice-presidente de operações da Coca-Cola em vários países e presidente da Wallmart e da Ri Happy no Brasil. Atualmente, Núnez é Presidente do Conselho de Administração das Lojas Marisa.

A escolha de José Mauro como CEO e de Héctor Núnez como presidente do CA encerra a seleção que uma empresa de head-hunter vinha fazendo no âmbito interno da companhia e também no mercado.

José Mauro entrou para o Conselho de Administração da Novonor em outubro de 2019, e em dezembro passou a presidi-lo. Ele permanecerá como Presidente do Conselho de Administração da Braskem.

Graduado em engenharia mecânica pela Universidade Católica de Petrópolis (RJ, 1971), José Mauro iniciou a carreira em 1974 no BNDES, onde até 2002 exerceu diversas funções e ocupou diferentes cargos executivos, inclusive como Diretor e Vice-Presidente. Antes de chegar à Novonor, participou do conselho de administração de várias empresas, como Telemar, Oi, Vale, Light, Santo Antônio Energia e Banestes, entre outras.

Ruy Sampaio, agora substituído por José Mauro, havia deixado claro ao assumir em dezembro de 2019 que faria uma gestão de transição para o futuro Diretor Presidente. Em seu período, foi aprovado pelos credores e homologado pela justiça o plano de recuperação judicial da Novonor, e encerrado o monitoramento externo independente do DOJ e MPF, com certificação do sistema de conformidade.

Durante a gestão de Ruy, a empresa aprovou o Propósito, a Visão 2030 e os Compromissos do Grupo, e mudou a marca da Odebrecht para Novonor. Ruy continuará como integrante do Conselho de Administração da Novonor S.A

