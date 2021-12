Novo prazo para a contratação temporária divide opiniões

A alteração para a contratação de empregados temporários no Brasil, cuja portaria 789/2014, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), estendeu o tempo de permanência dos colaboradores de seis para nove meses, pode ser uma ação motivadora ou não para os trabalhadores.

A mudança foi feita para atender a uma reivindicação antiga do setor de contratações temporárias. O setor alega a necessidade da alteração para dar conta das substituições temporárias, como licença-maternidade e afastamento por licença médica, de pessoal regular e permanente. Mas divide opiniões sobre os benefícios e malefícios aos trabalhadores.

A alteração é vista pela Central Única dos Trabalhadores na Bahia (CUT) como uma precarização da mão de obra. "Não defendemos esse tipo de contratação. Se o contrato temporário de seis meses já dá dor de cabeça, imagine o de nove?", questiona o diretor-executivo da CUT, Edson Araújo. Mas como é necessário se enquadrar à modificação da portaria, os sindicatos tentarão melhorar as condições de trabalho dos temporários por meio de acordos coletivos com as empresas, diz.

A gerente de vagas do Serviço de Intermediação de Mão de Obra (SineBahia), Joilma Nobre, acredita que os efeitos da mudança dependem da forma como as pessoas lidam com as experiências temporárias. Para ela, beneficia-se quem aproveita o período para desempenhar um bom trabalho. Dados do SineBahia e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) dão conta de que 30% são efetivados em situações como essas.

Para quem não permanece nas empresas, há também vantagens. Muitas pessoas aproveitam para se qualificar e apresentar um currículo mais diversificado, como o eletricista Anderson dos Santos, cujo contrato será encerrado neste mês. "É sempre uma oportunidade para fazer contatos dentro da minha área", afirma Santos.

Sensação de insegurança

Esse tipo de vínculo, contudo, pode ser prejudicial, por não dar garantias ao trabalhador, segundo a consultora de RH Selma Farias e a gerente de vagas do SineBahia, Joilma Nobre, que acreditam na estabilidade como motivadora. "Quando a pessoa não tem uma sensação de segurança no local de trabalho, é mais complicado de se dedicar, de ter estímulo na realização de seu ofício", diz Selma. Joilma também destaca que a estabilidade dá mais conforto e estímulo profissional.

Os benefícios em relação aos efetivados também não são iguais. Mesmo recebendo todos os direitos, como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), INSS e férias proporcionais, os temporários nem sempre são beneficiados pela participação nos lucros e na produtividade.

