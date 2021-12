Novas técnicas criam oportunidades para os profissionais do segmento de estética

O mercado de beleza e estética está sempre introduzindo novas técnicas, exemplos disso são o alongamento de unhas e o design de sobrancelhas, que estão em alta no momento. Até mesmo as pesquisas revelam números crescentes desse setor. Um estudo feito pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPC) e pelo Instituto FSB de Pesquisa revelou que o Brasil é o terceiro país com maior público consumidor do mercado de estética e bem-estar, estando atrás somente dos Estados Unidos e da China.

As técnicas de design de sobrancelhas e alongamento de unhas se destacam, principalmente, por conta da fácil acessibilidade aos cursos de curta duração. Em Salvador, muitas instituições oferecem a capacitação, como é o exemplo do Senac. “O curso de design de sobrancelha tem carga horária igual a 20 horas. É um curso prático onde os alunos executam as técnicas aprendidas ao longo do curso”, explica a gestora Monique Chaves.

Após finalizar os cursos, os profissionais têm algumas opções de atuação, como salões de beleza, esmalterias e estúdios, ou até mesmo atender em domicílio. “O mercado de beleza possibilita frentes aos alunos. Além de ser outra opção de renda, eles podem organizar horários e fazer uma cartela de clientes, possibilitando um retorno financeiro mais rápido”, diz a gestora.

Érika Lobo é designer de sobrancelhas há 10 anos e observa como o mercado mudou. Ela conta que no início da sua carreira as pessoas nem sabiam o que uma profissional como ela fazia. “Hoje em dia com redes sociais, a sobrancelha realmente está tendo importância, as pessoas sabem o que é um design de sobrancelha”, comenta Érika.

Ela fez um curso e se apaixonou pelo segmento, a partir disso focou em se destacar na profissão. Trabalhou em um salão durante seis anos, onde aprendeu sobre gestão e empreendedorismo, além de criar uma cartela grande de clientes, que possibilitou a abertura do seu próprio estúdio.

A designer fez diversos cursos durante a carreira, o que a fez perceber que ainda faltavam detalhes nas capacitações da área. Há dois anos Érika começou a lecionar cursos de design, onde passa a sua experiência e ensina técnicas a suas alunas. “Eu ensino desde como abordar o cliente até como se portar, além das técnicas de design”, conta.

Retorno financeiro

“Muita gente me procura para fazer o curso e pensa que no dia seguinte vai ficar rica. Eu falo que não é assim, tem que se dedicar. Só esse mês eu mesma vou fazer dois cursos. Tem sempre que estar aprendendo e ficar ligada no mercado”, diz Érika. Por ser um mercado que está sempre em desenvolvimento, é necessário ter atenção às novidades e estar sempre atualizado.

De acordo com a gestora do Senac, o segmento da beleza foi o que menos sofreu com a crise financeira do país. “Até tivemos uma redução, no entanto, não impactou tanto quanto outros segmentos. As pessoas diminuem a quantidade de serviços que realizam, mas não excluem definitivamente o cuidado com as unhas ou sobrancelhas, por exemplo”, destaca.

Amanda Lima aprendeu a fazer unhas aos 13 anos e desde então segue na profissão, hoje ela tem 22 anos e há cerca de um ela precisou se especializar no alongamento de unhas. O estabelecimento em que trabalhava na época teve a necessidade de alguém que dominasse essa técnica. “Não foi uma iniciativa minha, mas me beneficiou muito. Eu sou independente e hoje eu vivo só disso”, comenta ela.

O curso de alongamento se tornou o diferencial no seu currículo, ela conta que está empregada atualmente por causa da habilidade na técnica. “Eu tava desempregada e entrei em contato com a Esmaltale. Eles deram uma olhada no meu perfil do Instagram e tem algumas fotos de trabalhos anteriores com alongamento. Era o que estavam precisando, então se eu não fizesse alongamento eu não teria sido contratada”, diz.

Tanto a manicure Amanda quanto a design Érika apostam que o mercado tende a crescer e contam que a procura por esses serviços e cursos só aumenta. “Tivemos avanços nessas técnicas. Não são serviços que saem de moda, eles se reinventam”. Modificam a técnica. São serviços que adaptam ao estilo, ao perfil, ao momento. Ao passo que as atualizações/modificações ocorrem, as técnicas são repensadas para atender à demanda”, esclarece a especialista Monique Chaves.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

adblock ativo