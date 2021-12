Nova carteira de trabalho digital será lançada nesta quinta

A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia (SRTE-BA) lançará nesta quinta feira, 11, às 10h, a nova versão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O lançamento ocorrerá no térreo da Superintendência, na avenida Sete de Setembro, nas Mercês, e contará com a presença do Ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias.

Na solenidade, será realizada a emissão e entrega da primeira carteira de trabalho digital a um trabalhador baiano. A nova CTPS digitalizada apresenta validação nacional de dados feita de forma online, o que resulta na entrega do documento no mesmo dia da solicitação.

Além disso, a nova carteira de trabalho oferecerá mais segurança ao trabalhador, pois, no momento da emissão, terá seus dados cruzados com outros bancos governamentais. Isso proporcionará a entrega do documento com todas as informações do cidadão atualizadas, que irão compor, posteriormente, um banco de dados único.

Novo sistema

Para a implantação do sistema que emite a carteira de trabalho digital, a SRTE suspenderá nesta sexta-feira, 12, o serviço de emissão da CTPS em Salvador, e só será retomado no dia 2 de janeiro de 2015. Em municípios do interior da Bahia, a suspensão ocorreu desde o dia 5.

