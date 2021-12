Negócios virtuais crescem 24% mesmo em tempos de crise

O mercado digital é um mar fácil de navegar, principalmente para microempreendedores. A venda de produtos em menor escala e a possibilidade de um contato mais estreito com os clientes ajudam o microempreendedor a crescer no ambiente virtual.

"O mercado digital cresce em média 24% ao ano, mesmo nesse momento de crise", expõe Ítalo Guanais, coordenador de comércio e serviços do Sebrae-Bahia. A facilidade de manter um comércio sem aluguel de espaço leva muitos comerciantes a optarem por terem loja apenas no ambiente virtual, mas, de acordo com o especialista, manter o comércio nos dois espaços também é vantajoso.

"A loja em espaço virtual, com presença nas redes sociais, é uma forma de otimizar sua marca", explica Guanais. Essa é uma forma de alimentar a confiabilidade da marca, ponto mais importante para se manter no mercado digital.

A todo vapor

Porém a ferramenta que veio para ajudar também pode se transformar em inimiga. "Para atuar, o empreendedor deve entender o mercado online e se adaptar à velocidade das transações", afirma Thiago Sarraf, especialista em e-commerce e criador da Consultoria Doutor e-commerce.

De acordo com a empreendedora Gabriela Morbeck, de 20 anos, as transportadoras, como os Correios, facilitam o processo para quem está empreendendo.

"Você pode fazer um cadastro e pagar um valor fixo pelo envio da encomenda", conta a estudante de engenharia ambiental que mantém duas lojas em ambiente virtual há mais de um ano, uma delas de artesanato, a Mar Aberto, e outra de moda, a Tulive. Gabriela conta que pretende crescer o comércio em espaço virtual mesmo e se formalizar como microempreendedora individual no futuro.

A facilidade no envio dos produtos é o que faz com que os pequenas lojas se destaquem no meio digital. "A velocidade de atendimento é importante", explica Sarraf. As grandes empresas, de acordo com o especialista, também podem conseguir isso, porém, por ter demanda de envio menor, as microempresas conseguem esse bom atendimento ao cliente mais facilmente.

"O importante é que você planeje ao colocar a sua loja no mercado digital", conta Guanais. De acordo com o especialista, a pessoa deve ter em mente o tipo de público e que plataforma a loja usará.

"Uma loja virtual pode atingir mais consumidores do que uma loja física", afirma Sarraf. Mas pensar em que nicho de mercado você vai entrar é importante para saber o potencial do seu público consumidor, explica Guanais. "Antecipe os possíveis problemas, e conseguirá se sair bem", completa.

