Negócios promissores para investir em 2017

Com a alta do desemprego, disparou a quantidade de pessoas que pretendem abrir um negócio simplesmente porque não têm outra alternativa. Os números de 2016 ainda não estão disponíveis, mas o Sebrae-BA acredita que, pela primeira vez, desde 2002, haverá mais negócios sendo abertos por necessidade do que pela existência de uma oportunidade. Em 2015, os negócios abertos por quem precisa de uma fonte de renda foram 44% do total, contra 29% do ano anterior.

Para ajudar a quem pretende empreender em 2017, A TARDE perguntou ao Sebrae quais os setores aparecem como tendência para o ano que está começando neste domingo, 1º.

“Os serviços voltados para crianças, idosos, saúde, natureza, religiosidade e e-commerce são algumas promessas”, afirma o superintendente do Sebrae na Bahia, Adhvan Furtado, que prevê um número maior de negócios por necessidade em 2016 do que por oportunidade. Mas há como sair desse enredo.

Gordinho durante a adolescência, Maurício D’Ávila começou a se interessar por yoga aos 18 anos, quando começou a sentir necessidade de perder peso. Quatro anos depois, já era professor da hatha yoga, atividade que pagou suas contas durante a faculdade de música e que se tornou a sua principal fonte de renda.

“Ainda é um mercado pouco desenvolvido em Salvador, mas que está bastante avançado em São Paulo”, afirma D’Ávila, que tem atualmente mais de 20 alunos da Academia Triathlon, na Graça. O professor, que toca violão e canta em bares nos finais de semana, não pensa em viver de música. “Os cachês são baixos”.

Crianças e idosos

Durante pelo menos dois meses no verão, os pais de classe média têm uma preocupação: o que as crianças vão fazer durante todo o dia quando estão de férias? Há 10 anos, as irmãs Leli e Paula Amaral, que são professoras infantis, perceberam que tinham uma chance de começar um novo negócio. “Os pais nos procuravam perguntando por atividades depois do ano letivo”, afirma Leli, que forma com a irmã a dupla Tia Leli e Tia Paulinha, como se apresentam ao mercado.

A dupla aluga espaços ociosos, como escolas durante o verão, para instalar uma colônia de férias. Há mais de uma dezena de negócios desse gênero em Salvador.

Para a enfermeira Verônica Freire e seu sócio Florisvaldo Teixeira, a oportunidade de investir surgiu no outro lado da pirâmide etária. Há cinco anos trabalhando com idosos, Verônica percebeu que começavam a surgir demandas não apenas de cuidadoras de idosos doentes, mas de acompanhantes de idosos em idas ao shopping, por exemplo.

“A maior parte do nosso trabalho é com cuidadoras, mas já há pessoas que nos procuram para passeios com idosos”, afirma Verônica, sócia-proprietária da Cuida Bem.

O Sebrae avalia que negócios relacionados com a prestação de serviços direcionados para a população que está envelhecendo com saúde poderão ter bons resultados. “Há campo para os serviços de acompanhamento para teatro ou compras”, diz Furtado.

Setores para apostar este ano

Tecnologia - Criação de jogos, desenvolvimento de aplicativos, dentre outros, podem ser boas ideias para 2017

Branding - Oferecer consultoria para empresas pequenas que queiram trabalhar a customização de seus serviços

Treinamento - Criação de conteúdo para treinamentos e capacitações, assim como trabalhos de instrutoria e consultoria, tanto presencial como remotos

Saúde e nutrição - Negócios relacionados com a saúde e com a alimentação saudável, para diferentes faixas etárias. Tanto acompanhamento de idosos quanto oferecer cardápio diferenciado para as crianças, além do serviço de entrega onde a criança estiver (natação, escola, curso de inglês, etc.)

Sustentabilidade - Negócios como prestação de serviço de coleta seletiva para condomínios são vistos como uma boa oportunidade de negócio

