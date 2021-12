Negócios ligados a beleza, tecnologia e cervejaria estão entre os mais promissores

Até o final deste ano, a cerveja Amada vai começar a ser distribuída no Ceará e em Alagoas. Os primeiros passos (ou goles) fora das fronteiras baianas do produto criado em 2016 por três amigos que queriam uma cerveja artesanal com a identidade da Bahia. “Queremos ver na esteira do aeroporto de Congonhas berimbaus e a nossa cerveja”, brinca Saulo Torres, cuja empresa acaba de abrir o próprio bar de degustação na Rua das Rosas, Pituba.

Uma das sócias deixou o negócio, e Saulo agora tem sociedade apenas com o também engenheiro Luís Henrique Almeida. Mas motivos para brindes não faltam. No país que tem a AmBev como a sua quinta maior empresa de bens de consumo, o setor de cervejas aparece em muitas listas de setores mais promissores para se abrir uma empresa.

O blog Sage Empreendedor, mantido pelo Grupo Sage de sistemas de gestão empresarial, aponta microcervejarias, alimentação alternativa, coworking e o universo dos pets. O Sebrae acrescenta serviços ligados a drones e criação de aplicativos de realidade virtual e aumentada.

“As famílias mudaram, estão menores. E muita gente deixou de ter filhos para criar animais. Isso afeta diretamente o mercado consumidor”, assinala Marcelo Bêz, da Belasis, uma empresa que oferece sistemas online para gestão de empresas do setor de beleza e estética e que fez a própria lista de negócios promissores.

Estão nesse grupo food truck, marketing digital, e-commerce, doces para festas, bebidas funcionais (fitness) e, é claro, beleza e estética e cosméticos especiais, o ramo de atuação da Belasis.

Saulo Torres, da Amada: “Queremos ver na esteira de Congonhas berimbaus e a nossa cerveja”

Donos da farmácia de manipulação Singular Pharma, a farmacêutica Edza Brasil e o filho Bruno Brasil decidiram lançar em julho deste ano um novo empreendimento, no setor de cosméticos especiais.

“Percebemos que havia espaço para desenvolver uma nova linha de cosméticos”, afirma Bruno, um advogado que voltou à Bahia depois de cinco anos em São Paulo com a ideia de tocar o novo negócio da família junto com a mãe.

Assim surgiu a Singu Labs, uma refinada linha de cosméticos fabricada em Lauro de Freitas, que não usa em sua composição produtos derivados de petróleo nem utiliza testes em animais. “Contratamos uma empresa chilena, que faz os testes em voluntários”, explica Bruno, cuja empresa emprega 90 pessoas, sendo 11 farmacêuticos.

Para viabilizar o negócio foram necessários R$ 2 milhões, valor que em sua maior parte veio de um financiamento obtido junto à Desenbahia, a Agência de Fomento do Estado da Bahia.

“As pequenas e médias empresas que têm obtido maior sucesso nos negócios são aquelas que se tornam especialistas em vencer barreiras de mercado”, afirma Marko Svec, gerente comercial da Desenbahia, que no último dia 1º lançou a política de relacionamento com os clientes (PRC). Um programa que prevê apoio a empreendedores que busquem inovação.

O lançamento veio acompanhado da campanha Desenbaianos, que destaca quatro negócios que inovaram com o apoio da agência: o já mencionado caso da Singu Labs, o Fera Palace Hotel, a água de coco Obrigado e a fábrica de papel higiênico OL, de Feira de Santana.

Svec considera que se foi o tempo em que apenas o preço era considerado fator de sucesso de um produto. “Adotar estratégias de diferenciação apostando na inovação e na excelência da prestação de serviços que possam agregar valor aos seus produtos é fundamental”, declara. Para ele, seja no e-commerce, na operação logística ou no comércio de rua, é preciso unir maior produtividade e conveniência para fidelizar clientes.

adblock ativo