Negócios: é preciso inovar, alertam os especialistas

Em meio a um mercado onde desejos são volúveis, tradição não garante mais concorrência às empresas. Pequenos impérios, construídos por gerações, fecharão as portas em cinco anos caso não apresentem inovações aos consumidores mais exigentes, segundo especialistas.

"Inovar não é somente para grandes empreendimentos e não se resume ao setor de tecnologia. Inovação é uma ferramenta estratégica intrínseca a qualquer empresa", explica Marcia Suede, gerente da Unidade de Acesso à Inovação e Tecnologia do Sebrae, que almeja atender a 11 mil pequenos empreendimentos até o final deste ano.

Um nome consolidado no mercado é vantajoso, porém fácil de ser esquecido quando a concorrência lança um novo produto. "O pequeno empreendedor precisa se reinventar constantemente. Perguntar como o negócio dele é enxergado no mercado e de que forma deseja ser notado. O que pode trazer de diferente e atender a uma demanda que ainda não foi atendida", indica Ricardo Teixeira, consultor empresarial em gestão de risco da Deloitte.

Criatividade e planejamento

Há 41 anos no mercado, a empresa Au-Au, de cachorro-quente, lançou a linha de salsichas grelhadas, em 2013, para compor o cardápio. "O objetivo é aumentar a variedade. Fazemos acompanhamento do mercado e todos os produtos são criados pela empresa", diz Ana Angélica Pereira, gerente de marketing.

O negócio começou com o tradicional carrinho na rua e, hoje, conta com 23 lojas, sendo três em Salvador. Em 2009, inovaram o cardápio com salada e sobremesas. "Temos três linhas de cachorros-quentes e, embora salada não pareça ser algo extraordinário, aqui, ela vende tanto quanto os sanduíches", diz Ricardo Garcez, responsável pela marca e franquias em Salvador, com o sócio Pedro Sá.

É que, segundo Marcia, inovar não é apenas colocar uma ideia original em prática, mas também é adaptar-se ao que já existe. "A inovação pode acontecer internamente, por exemplo. Uma empresa que passa a utilizar cartão de crédito e percebe que houve um aumento nas vendas está inovando, embora cartão de crédito não seja algo novo. No entanto, agora, essa empresa inovou na forma de receber os clientes e, logo, ganhará mais espaço no mercado", explica.

O investimento em inovação, de acordo com Teixeira, deve ser em estudos do setor que está empreendendo e planejamento estratégico. "Não é apenas comprar uma nova máquina. É também fazer estudos onde a empresa possa reduzir custos, por exemplo, pensar novas técnicas de trabalho caso seja necessário mudar a organização, a utilização de um site informativo, redes sociais e um planejamento a cada cinco anos. Caso contrário, no segundo, a empresa perderá concorrência", aponta.

A fim de trazer novidades para o setor de pet shops, a Planeta Animal, há 17 anos no mercado, pretende oferecer o serviço de UTI para animais. "Já fazemos o procedimento, mas a inovação é a criação de um espaço especialmente para esse serviço", diz Ana Gabriela Azevedo, veterinária e sócia do lugar.

O pet shop, que também é hotel e salão, de acordo com Ana, pretende ser apresentado como um hospital veterinário e não apenas uma clínica. Com uma loja também em um dos shoppings de Salvador, o empreendimento inovou com a criação do Pet Car, em 2007. "É um carrinho onde o dono aluga para passear com os bichos. É um diferencial nosso", comenta.

