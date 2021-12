Navios de cruzeiro vão contratar 3.307 tripulantes

A temporada dos cruzeiros marítimos, que começa agora em novembro e segue até abril, está trazendo oportunidade para quem está à procura de empregos. De acordo com a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Abremar), pelo menos 3.307 tripulantes brasileiros deverão ser contratados para trabalhar nos 15 cruzeiros que irão percorrer o País.

A expectativa da associação é que 762 mil cruzeiristas viajem em 280 roteiros turísticos. O número é 15% menor se comparado aos 894 mil leitos disponíveis na temporada 2011/2012, mas, de acordo com o vice-presidente-executivo da Abremar, Cláudio Carneiro, a oferta de empregos está garantida.

"Nossa expectativa é manter o número de empregados da última temporada. O importante é a quantidade de navios, e, inclusive, neste ano, eles são maiores do que os da temporada anterior", afirma.

Além de receber salário que varia entre US$ 550 e US$ 1.200, os contratados têm a oportunidade de viajar por cidades brasileiras. Interessados têm ainda mais um incentivo. "Cerca de 60% dos profissionais contratados pelo período de seis meses têm o contrato renovado", afirma Carneiro.

Terra - Com vagas para as áreas de restaurante, bar, limpeza, recreação, fotografia, massagem, manicure, cabeleireiro, os cruzeiros também trazem oportunidades em terra. "A temporada de cruzeiros se inicia em novembro e tem uma alta na época do Carnaval.

Salvador oferece grandes oportunidades nesse setor, pois fica no meio do litoral brasileiro, entre as regiões ao norte e ao sul, o que aumenta o fluxo de turistas e gera trabalho não apenas para os profissionais a bordo, mas também para taxistas, donos de restaurantes e afins", explica Luís Augusto Leão, presidente do Sindicato de Empresas Turísticas da Bahia (Sindetur).

Embora seja atraente, engana-se quem pensa que o trabalho a bordo de cruzeiros seja fácil. Rotinas extensas podem ser verdadeiros testes de resistência.

Para trabalhar a bordo, costuma ser exigido que o candidato tenha um ano de experiência no cargo desejado, disponibilidade para trabalhar até 14 horas por dia, sete dias por semana num contrato que vai de seis a nove meses. Além disso, são feitos exames médicos para verificar se o candidato tem condições de trabalhar com tal carga horária.

De acordo com o recrutador da MTV Intercâmbio, Marcelo Taledo, tal exigência é responsável pela desistência de metade dos trabalhadores. "É possível construir uma carreira na área, mas 50% dos contratados rompem o contrato, pois alegam não aguentar a rotina de trabalho", conta.

Já aqueles que querem garantir uma estada mais longa na área dos cruzeiros marítimos devem ficar atentos às características valorizadas pelos recrutadores. "É preciso ser um profissional dedicado. A pontualidade, por exemplo, é fundamental, pois no navio não há a desculpa de atraso devido ao trânsito. Além disso, um profissional dinâmico, com boa relação interpessoal e que seja atencioso com os passageiros sempre se destaca", adverte a recrutadora da Royal Caribbean, Sandra Farias.

