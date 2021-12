Natal aquece vendas de doces e salgados

Com tantas festas e confraternizações que acontecem no final do ano, as encomendas de doces e salgados aumentam, e os empresários do ramo garantem que dezembro é o melhor mês do ano. Dependendo da empresa, o aumento das vendas pode chegar a 70% em relação aos outros meses; e o número de encomendas cresce pelo menos 5%, comparado ao mesmo período do ano anterior. Mas para isso, além da qualidade, é necessário que sejam adotadas estratégias para atrair os clientes.

Para lidar com a competitividade do mercado, quem trabalha com esses produtos precisa pensar em estratégias para não ficar para trás nos números. Na Pãozinho & Cia, Cristiane Carvalho, proprietária da empresa, diz que manteve a mesma tabela de preços e criou alguns atrativos, além de ter investido em campanhas de marketing, distribuição de panfletos e muita divulgação nas redes sociais. “Também diminuímos a taxa de entrega, colocamos uma fixa para todos os bairros. Isso tudo visando atrair novos clientes”, conta Cristiane.

“No primeiro ano, fizemos apenas caixas de brigadeiros. Depois, ampliamos com bolos natalinos e, este ano, lançamos nossos chocotones para as encomendas de Natal” “No primeiro ano, fizemos apenas caixas de brigadeiros. Depois, ampliamos com bolos natalinos e, este ano, lançamos nossos chocotones para as encomendas de Natal”

Leonardo Schettini, gerente da Pãozinho Delícia, conta que em 2017 a empresa também não aplicou aumentos. “Estamos trabalhando com publicidade e temos kits promocionais de confraternização, mas focamos muito na ideia de ele (o cliente) montar o próprio kit, então oferecemos uma consultoria, e ele escolhe de acordo com a sua necessidade”, explica o gerente.

Na Pãozinho & Cia, só o carro-chefe, os pãezinhos de queijo, o famoso pãozinho delícia, normalmente chega a 15 mil unidades vendidas no mês de dezembro. Mas lá eles têm de tudo: docinhos, salgados, tortas doces e salgadas, além dos kits de festa tradicionais e os pensados especialmente para esta época. Cristiane diz que o aumento dos pedidos no mês é de 30%. “Agora que começamos a receber uma grande quantidade de encomendas, estamos produzindo cerca de 2,5 mil a 3 mil salgados por dia”, conta a empresária, que está no ramo há seis anos.

Em dezembro, as vendas na Pãozinho Delícia sobem 40% em relação aos outros meses do ano, de acordo com o gerente da empresa. “Dezembro é sempre o melhor mês. Esperamos crescer 5% comparado ao mesmo mês do ano anterior. Já atingimos 2,5% até agora, mas estamos com boas expectativas até fechar dezembro”, destaca ele. No último mês do ano, eles costumam vender 300 mil pães delícia, o que contabiliza cerca de 10 mil por dia.

A agilidade na entrega das encomendas também é uma aposta desses negócios. Para quem tem pressa ou deixou para pensar em preparar a festa de última hora, a Pãozinho Delícia possui uma loja no bairro da Pituba e os pedidos feitos até as 12h são entregues no mesmo dia.

Já na Pãozinho & Cia, os clientes podem encomendar e esperar cerca de 30 minutos para pegar na própria loja, que fica na Vila Laura.

Para muitos, os preços estão convidativos. Por exemplo, na empresa de Cristiane, uma bandeja com 25 pães delícia sai por R$ 25; o combo de Natal, com rosca natalina e torta salgada, fica R$ 79; e as tortas doces variam de R$ 45 a 130.

Cristiane, da Pãozinho & Cia, conta que manteve a tabela de preços e diminuiu a taxa de entrega (Foto: Mila Cordeiro l Ag. A TARDE)

Novos negócios

Maria Amaral e Vicky Ribeiro são sócias há dois anos. Criaram a marca Doce Maria Ateliê e começaram fazendo só alguns tipos de brigadeiro gourmet. Aos poucos foram aumentando o cardápio e hoje trabalham com encomenda de tortas, bolos, brigadeiros, sequilhos, naked cakes e quiches salgados. Especialmente para o Natal, adicionaram o chocotone nas opções.

Maria diz que sua rotina tem sido corrida e que neste período as encomendas vão a, pelo menos, 70% além do que produz nos outros meses. Como a demanda é muito alta e elas não possuem espaço físico – produzem na própria casa –, só recebem encomendas com antecedência e não trabalham com pronta entrega.

“No primeiro ano da Doce Maria, fizemos apenas caixas de brigadeiros personalizadas para o Natal. Depois, ampliamos com bolos natalinos e, em razão dos pedidos de diversos clientes, este ano lançamos nossos chocotones para as encomendas de Natal, e já temos muita demanda”, diz Maria.

Os chocotones custam R$ 65, e os bolos, dos mais simples aos mais elaborados, variam de R$ 40 a R$ 200.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

adblock ativo