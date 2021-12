Não basta postar, é preciso planejar ações nas redes sociais

Com possibilidades variadas de negócios, é importante que o empreendedor fique ligado nas tendências para impulsionar as vendas. Hoje, o carro-chefe das técnicas de venda é o uso das redes sociais, por não exigir tantos custos e alcançar uma grande quantidade de pessoas. Porém, para gerar resultados, as publicações devem ser planejadas e ter como foco o relacionamento com o cliente.

Assim como acontece nas lojas físicas durante a venda, nos canais de comunicação todas as ações devem ser pensadas de forma que o cliente tenha uma experiência com a marca. Segundo o especialista em marketing digital Alan Domingues, as redes sociais não devem ser usadas para bombardear a pessoa com fotos dos produtos e textos relacionados a compre ou adquira já o seu. “Facebook, Instagram e as outras redes são canais de relacionamento, que pode ser convertido em vendas. Dessa forma, o conteúdo deve focar na apresentação da marca para os potenciais clientes, na geração de valor e em ganhar a confiança”, explicou.

Para começar a atuar nas redes sociais, o empreendedor precisa primeiro definir quem é seu público-alvo e pensar no que eles gostariam de visualizar nas timelines. E a partir disso planejar quais conteúdos publicar e em qual frequência. É importante equilibrar postagens relacionadas a propagandas do produto com publicações sobre assuntos relacionados ao seu negócio. Vale trazer pesquisas, novidades do mercado e investir em estratégias que aproximem o cliente, como mostrar os bastidores e fazer sorteios.

Relação com cliente

As redes sociais dão inclusive a possibilidade de desmitificar estereótipos do funcionamento do negócio. Cláudio Carneiro, gestor do centro automotivo Boxcarshop, viu no Facebook e no Instagram a possibilidade de mostrar que as oficinas podem ser um espaço para aprender a dominar melhor o veículo. “Nas redes sociais da Boxcarshop procuramos mostrar que a dinâmica do carro é mais fácil do que se imagina, postando dicas de mecânica e segurança veicular. Contratei uma empresa para gerir o conteúdo, mas acompanho todo o processo”.

Já as sócias Carol Casais e Amanda Argolo começaram o Canek (@canekoficial) nas redes sociais. “Pensamos em oferecer presentes diferenciados, que proporcionem sensações. Para divulgar as canecas, quadros e azulejos damos espaço para o cliente dizer o que achou da estampa ou do produto que adquiriu, de personalizar a caneca. Além disso, tratamos de assuntos relacionados a datas comemorativas, já fizemos sorteios e divulgamos promoções”, conta Carol.

>> Crie e acompanhe o perfil na rede social

Analise o público - Pesquise sobre seus potenciais clientes, o que leem, acessam e gostam de ver nas redes sociais

Linguagem - Quando gerar conteúdo, pense em estabelecer um diálogo com o cliente, fazendo textos em primeira pessoa

Equilíbrio - Harmonize as postagens em conteúdos relacionados com propagandas do produto

Regularidade - Planeje os assuntos e a periodicidade das publicações

Adaptações - Não repita o conteúdo da mesma forma em todas as redes sociais

Acompanhe - Verifique curtidas, novos seguidores e compartilhamentos

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

adblock ativo