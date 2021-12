Mutirão de emprego será realizado em Juazeiro

Um mutirão de primeiro emprego destinado a jovens e adultos que concluíram os cursos técnicos de nível médio entre os anos de 2015 a 2017, na rede pública estadual profissional e tecnológica será realizado na próxima terça-feira, 27, na cidade de Juazeiro.

O atendimento acontecerá das 8h às 14h, no Centro Territorial de Educação Profissional do Sertão do São Francisco, na avenida Edgard Chastinet, nº 12, São Geraldo. Além dos moradores de Juazeiro, poderão também participar do mutirão pessoas das cidades de Curaça, Uauá, Sento Sé, Casa Nova, Senhor do Bonfim e Jaguarari.

No evento será realizada a atualização de dados e, se houver vaga disponível na área em que o candidato se formou, ele será encaminhado para verificar se atende à legislação do programa.

Caso seja elegível para a vaga, serão verificadas as notas médias de todo o curso e quem possuir a maior nota, terá prioridade no encaminhamento para uma possível contratação com carteira de trabalho assinada.

Contrato

O contrato tem duração de 24 meses pelo Estado, por meio de fundações e empresas privadas. Nas organizações particulares, a remuneração é a partir de um salário mínimo. Já nas fundações, o selecionado terá, um salário mínimo, plano de saúde opcional (Planserv), alimentação, vale transporte e processo formativo vinculado a sua área e ao serviço público.

