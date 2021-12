Multinacionais da área de TI geram mais de mil vagas na BA

Aquecida e com demanda em diversas frentes de trabalho, a área de tecnologia da informação e comunicação (TI) deve gerar em 2015 até 94 mil vagas de emprego em todo o país. Aqui no estado, segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), deverão ser criados algo em torno de 1.120 postos.

Somente no Parque Tecnológico da Bahia, a perspectiva é que 100 oportunidades sejam criadas e até dez novas empresas se instalem no local. O anúncio feito há cerca de duas semanas de que duas multinacionais (uma delas brasileira) pretendem "dobrar de tamanho" aqui no estado dão a dimensão da expansão do setor.

A francesa Capgemini pretende contratar no próximo ano mais 500 profissionais - pelo menos 200 deles já agora em dezembro. A multinacional brasileira Resource IT Solutions, que há 15 dias inaugurou novo escritório em Salvador, deve investir no estado mais R$ 10 milhões e ampliar seu quadro funcional, dos atuais 108 para 200 colaboradores (em 2013 eram apenas 15 funcionários).

"Sociedade consome mais"

Para o diretor de RH da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), Sergio Sgobbi, dois fatores norteiam o crescimento na área de TI: "A sociedade consome mais tecnologia; e outros setores contratam profissionais da área para suprir suas necessidades e desenvolver novos usos".

Fundada em 2011, a Viva Inovação é uma startup (pequena do setor) que experimenta essa expansão do setor. A empresa acaba de ser aprovada no IBM PartnerWorld. O programa é uma parceria global - de aceleração e marketing - que visa ajudar empresas de potencial a gerar chances de negócios.

De acordo com sócio-diretor Albet Moreira, o mercado local "ainda tem muito para ser explorado", e capacitação, na opinião dele, é "palavra-chave". "Valorizam-se cursos de extensão, vivência no exterior, experiência em empresas juniores", diz.

Vice-presidente-executivo da Resource, Solemar Andrade conta que há cerca de quatro, cinco anos o grupo resolveu "entrar forte" no Nordeste, "onde é grande a demanda por serviços de integração de software e plataforma de negócios".

Segundo Andrade, o principal cliente do setor por aqui ainda é o público, mas o "mercado privado vem crescendo", conta. Ainda segundo ele, já passam de R$ 25 milhões os investimentos da Resource na capital baiana nos últimos três anos.

"O setor público quer melhorar o atendimento ao cidadão, otimizar a arrecadação e precisa de solução para pagamento da folha. Com o meio tempo a iniciativa privada começou a ver isso com bons olhos e passou a aquecer o setor", diz Andrade.



De acordo com a gerente de recrutamento da Capgemini Brasil, Mariana Damiati, as principais oportunidades estão nas áreas de banco de dados, redes, arquitetura da informação, e-commerce, programação, engenharia de software, segurança da informação e suporte.

"Inovação é palavra de ordem no recrutamento. São vagas para programadores, analistas, coordenadores e até gerentes, com remuneração competitiva para o mercado de Salvador".

Para o headhunter ("caça-talentos", em inglês) e sócio-diretor da Talento RH Henrique Ramos, a área de TI atrai sim, devido aos "melhores salários", mas que isso tem a ver com o nível de maturidade do profissional e a oferta do mercado.

"Falando de uma maneira geral, já vimos proposta subir em até 50% por conta de alguns diferenciais apresentados por um candidato e pela escassez de profissionais mais completos".

"Empregadores da área buscam profissionais com capacidade de trabalhar em time e dinamismo. Quem tem bom nível de autoconhecimento é valorizado. O setor está aquecido e promove um movimento ascendente em suas aquisições, liderando ranking que traz concorrentes, como a indústria, o mercado imobiliário e o de petróleo e gás", diz Ramos.

