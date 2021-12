Multicentros abrem processo seletivo com salários de até R$ 3 mil

O Instituto Saúde e Cidadania (Isac), responsável pela gestão dos Multicentros Carlos Gomes e Vale das Pedrinhas, em Salvador, abriu processo seletivo para o preenchimento de vagas em 18 áreas de atuação. Os salários variam de R$ 1.124 até R$ 3.211.

O edital do processo seletivo está disponível no site. As inscrições também devem ser feitas no mesmo endereço eletrônico até o dia 25 de outubro.

Os interessados poderão atuar como auxiliar de higienização e limpeza, agente de portaria, almoxarife, assistente social, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta adulto e infantil, fonoaudiólogo, nutricionista, operador de teleatendimento, psicólogo clínico, recepcionista, técnico de enfermagem, técnico em manutenção e auxiliar de manutenção.

