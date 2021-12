Mulheres são maioria entre os que buscam formalização

Entre as formalizações dos empreendedores individuais na Bahia, nos últimos dois anos, um ponto que chama a atenção é a participação das mulheres. Das três principais atividades com maior registro - comércio varejista de artigo de vestuário, cabeleireiros e comércio de mercadoria, os minimercados -, as representantes do sexo feminino estavam à frente dos homens em duas delas, sendo responsáveis por mais de 15 mil formalizações das 21 mil na área de vestuário e de mais das 10 mil dos 13 mil de cabeleireiros.

"A presença delas no empreendedorismo está crescendo. Não sabemos se um é estímulo ou se já trabalhavam e, por antes não haver formalização, não apareciam, mas, agora, surgem com a mais efetiva participação", destaca a gestora de atendimento ao EI no Sebrae, Mariana Cruz.

Elevar renda - Funcionária de um salão de beleza, Patrícia Santana, de 29 anos, resolveu se formalizar há um ano, porque pretende aumentar sua renda mensal, conciliando o trabalho de carteira assinada com os atendimentos em seu bairro, na Vasco da Gama, onde trabalha como autônoma. "Meu objetivo é agregar os dois trabalhos e, daqui a algum tempo, abrir um negócio maior", conta Patrícia.

Segundo a gestora de atendimento do empreendedor individual do Sebrae, a formalização facilitou a vida de trabalhadores que já possuíam um ponto fixo e que ainda não tinham a atividade registrada. "A formalização permite que essas pessoas estejam protegidas legalmente", afirma a gestora do Sebrae.

