Mulheres ocupam menos de 8% de cargos de direção empresarial

As mulheres ocupam menos de 8% dos cargos de direção na iniciativa privada no Brasil. É o que aponta uma pesquisa divulgada recentemente pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal) entre grandes empresas da região. Lideranças políticas e econômicas acreditam que o caminho pode ser a adoção das cotas de gênero, sugerida esta semana pela empresária Luiza Trajano, CEO da Magazine Luiza, com base em modelo existente na Suécia e na Noruega, onde as mulheres têm que ocupar pelo menos 40% dos cargos de conselho de direção.



A legislação brasileira não permite que o governo interfira nas políticas de contratação de empresas privadas. Mas a ideia de que as próprias empresas se animem a aumentar a representação feminina nos postos mais altos do organograma conta com a simpatia de lideranças femininas.

"Seria uma medida excelente se as empresas adotassem cotas para promover a participação feminina em cargos de comando", avalia a senadora Lídice da Mata, primeira mulher a comandar a prefeitura de Salvador e a representar a Bahia no Senado. Lídice tem, aliás, um projeto para que o parlamento estabeleça 30% das vagas para mulheres.



Mas o que ainda hoje justificaria a discriminação? Estatísticas mostram que as mulheres têm, em média, uma melhor formação profissional do que os homens. E a resistência a receber ordens vindas de uma mulher parece ser cada vez menor. Engenheira de segurança da Moura Dubeux, Meiriane Araújo, coordena cerca de 600 trabalhadores em seis canteiros de obra em Salvador e não se sente discriminada pelos funcionários. "O primeiro sentimento que permeia nas nossas relações é o da missão que juntos temos a cumprir", afirma.



"O Brasil está uns 20 anos atrasado em termos de mercado de trabalho feminino", considera a bacharel em letras Marina Martinelli, que trabalhou por cinco anos na Noruega, onde a lei obriga as grandes empresas a manter pelo menos 40% de mulheres no quadro de diretores.

Na Suécia, onde existe lei similar, as empresas também são obrigadas a oferecer 18 meses de licença parental, distribuídos igualmente entre o casal. "Isso impede que as empresas discriminem as mulheres, pois os homens contam com o mesmo período de licença", afirma a engenheira sueco-brasileira Paula de Hollanda. A gravidez, aliás, é um dos motivos para que a empresária Roberta Mandelli, da Tidelli, faça restrições às cotas. "Tenho duas funcionárias do mesmo setor em licença-maternidade", afirma.



adblock ativo