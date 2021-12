Mudar de carreira exige dedicação e planejamento

Ana Castro elaborou um plano audacioso para realizar antes de sua aposentadoria: abandonar a carreira de 35 anos como gestora de recursos humanos em uma multinacional para empreender. Como ela, há muitos profissionais que, seja por causa da aposentadoria ou por insatisfação com o atual cargo, resolvem mudar de carreira. Uma prova disso é que só na Bahia existem cerca de 9.500 profissionais, entre 30 e 40 anos, que atualmente ocupam o cargo de estagiário, segundo dados do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-Bahia).

Essa transição é muito mais comum do que parece. Para o coordenador do programa de orientação profissional da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Jorge Sales, a razão desse fenômeno é simples: "Não existe carreira estática", diz.

"Nós mudamos o tempo todo, principalmente em nossas carreiras. Basta olhar o plano que tínhamos quando estudante e comparar com a realidade atual, ainda que na mesma área, haverá mudanças. A questão é que só damos atenção quando a transformação envolve grandes riscos", conta Sales.

Calcular os riscos envolvidos na transição de uma carreira deve ser um dos primeiros passos para planejar uma nova profissão, revela a headhunter da Talento.RH, Agda Lima. De acordo com ela, é necessário determinar um plano de carreira, definindo até o tempo necessário para alcançar a realização do projeto.

"É importante avaliar todos os fatores envolvidos na transição, como perfil, mercado, cursos e atualizações necessárias. É fundamental ser detalhista e cuidadoso na elaboração do plano, sem esquecer de levar em conta todos os fatores, como redução de salário, competências e os sentimentos que certamente influenciarão o processo", afirma Agda Lima.

Consultoria

Há anos trabalhando na área de RH, Ana Castro sabia muito bem quais problemas iria enfrentar ao abrir sua própria consultoria, a Educare. Por isso, uma das suas primeiras medidas foi montar um plano de ação baseado nas suas fraquezas de conhecimento.

"Eu sabia que começar uma nova carreira requer conhecimento sobre o ramo, por isso avaliei o que eu não sabia e precisava urgentemente saber sobre a área que queria empreender. Isso me ajudou a determinar quais cursos fazer e elaborar um plano estratégico realista", disse.

Impulsionada pelo fechamento da fábrica em que trabalhava, Ana começou a tocar o seu projeto em paralelo às atividades de encerramento da antiga empresa. Essa é uma das dicas de Sales para fazer uma mudança sem grandes impactos.

"A nossa relação com o trabalho tem reflexos nos vínculos pessoais: por exemplo, sair de um cargo vai abalar a dinâmica da casa do profissional, que, sem a remuneração mensal, terá dificuldade para pagar as dispensas. O ideal é estabelecer um segundo caminho e começar a planejar uma reserva financeira e fazer uma mudança gradativa", explica.

