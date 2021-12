MP-BA abre inscrições para vagas de estágio

O Ministério Público da Bahia abre inscrições na próxima segunda-feira, 16, para 72 vagas de estágio em Salvador, sendo 44 para alunos do ensino médio e 28 para estudantes de Direito. Do número de vagas ofertado, pelo menos sete são para deficientes.

Os interessados poderão se inscriver até o dia 3 de outubro, pelo site do Serviço de Processamento de Dados (Seprod). Para os estudantes de Direito, serão disponibilizadas 11 vagas para o período matutino e 17 para o vespertino. A carga horária é de 20 horas semanais e a taxa de inscrição é R$ 40. Já para o ensino médio, as vagas estão distribuídas em 22 para cada turno, sendo também 20 horas semanais. A taxa é de R$ 20.

A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual período. As provas serão aplicadas no próximo dia 20 de outubro, na capital baiana, em local e horário a ser informado por edital que deverá ser divulgado na página do Seprod na Internet.

As provas para os candidatos de Direito incluem conhecimentos em Língua Portuguesa, Direito Constitucional e Legislação Especial, Direito Penal, Civil, Processual Penal e Processual Civil. E para os de ensino médio, Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais.

