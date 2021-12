MP-BA abre inscrições para estágio de ensino médio em Salvador

O Ministério Público estadual (MP-BA) abriu inscrições para o processo seletivo de estagiários do ensino médio em Salvador. Cerca de 70 vagas são oferecidas, nas quais, 30 são para o turno matutino e 40 para o vespertino.

As inscrições devem ser feitas no site da empresa até o dia 25 de outubro, por uma taxa de R$ 15. Não foi informado o valor da bolsa, e o auxílio transporte só será pago mediante declaração feita pelo estudante.

Dentre as vagas disponíveis, sete são para pessoas com deficiência, 21 para negros e 42 de ampla concorrência. Podem se inscrever alunos que estejam cursando do 1º ao 4° ano do Ensino Médio em escola pública ou privada que seja conveniada com o MP. Candidatos transexuais podem solicitar o uso do nome social na ficha de inscrição.

A prova de seleção está prevista para o dia 2 de dezembro. O horário e local ainda serão informados. Outras informações podem ser consultadas no edital.

