Ministério Público seleciona estagiários de Direito na Bahia

O Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA) está com inscrições abertas para seleção de estagiários até a próxima terça-feira, 4. Os interessados devem realizar a pré-inscrição no site do MPF-BA, onde também está disponível o edital.

Podem se inscrever estudantes de Direito matriculados em instituições de ensino conveniadas ao MPF e que não tenham conclusão do curso prevista para o primeiro semestre de 2015. Os aprovados irão receber bolsa no valor de R$ 800, seguro contra acidentes pessoais e auauxílio transporte de sete reais por dia de estágio efetivo. A carga horária é de 20 horas semanais.

Dentre as 20 vagas ofertadas, dez são para atuar na Procuradoria da República na Bahia (PR/BA), localizada em Salvador, e as outras dez são para Procuradorias da República nos Municípios (PRMs) de Barreiras, Campo Formoso, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Jequié, Paulo Afono, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista. A seleção também prevê formação de cadastro de reserva pelo prazo de um ano, renovável por igual período.

A confirmação da inscrição será realizada nas próximas quinta, 6, para os candidatos de A a L, e sexta-feira, 7, para os candidatos de M a Z. Para isso, o candidato deve comparecer à sede escolhida para entrega dos documentos constantes do edital, entre 13h e 17h, e levar duas latas de leite em pó.

adblock ativo