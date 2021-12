Ministério da Agricultura abre vagas de estágio para ensino médio e superior

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) anunciou a contratação de estagiários em diversos estados do país. Na Bahia, há oportunidades para Salvador, Ilhéus, Juazeiro e Vitória da Conquista. O processo seletivo preencherá 784 vagas, sendo 255 para estudantes do nível médio e 559 para universitários.

As inscrições podem ser feitas de forma gratuita por meio do site do Integração Empresa Escola (CIEE) entre os dias 27 deste mês e 10 de setembro. Dentre os benefícios oferecidos estão bolsa auxílio, que varia de R$ 203 a R$ 520, e auxílio transporte no valor de R$ 6 por dia estagiado.

Para participar da seleção, os candidatos precisam ter no mínimo 16 anos e estar cursando o 1º ou o 2º ano, para as vagas de ensino médio. Os estudantes de nível superior devem ter concluído 30% do curso. Além disso, é necessário ter disponibilidade de cursar, no mínimo, seis meses de estágio.

As vagas serão distribuídas entre as superintendências federais de Agricultura, Pecuária e Abastecimento dos Estados (SFA), os laboratórios nacionais agropecuários (Lanagro), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac).

Valor da bolsa

Para estagiários de nível médio e técnico, o valor pago é de R$ 203, para quatro horas diárias, e R$ 290, para seis horas. Já para o nível superior, são R$ 364, para quatro horas diárias, e R$ 520, para seis. Além da bolsa auxílio, o estagiário também recebe auxílio transporte.

A seleção contará com prova online na primeira etapa. Outras informações podem ser consultadas no edital completo que está publicado no site do CIEE de Minas Gerais.

adblock ativo