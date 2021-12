Migração de dados para nuvem reduz gastos com TI em até 30%

Em tempos de crise, investir em migração de dados para nuvem (uso de servidores compartilhados e interligados na internet) é uma alternativa que pode levar à redução de até 30% dos gastos com tecnologia da informação (TI).

"Hoje em dia, com o barateamento dos serviços de nuvem, torna-se mais econômico usá-los do que ter uma máquina em casa. Se eu comparar ter um servidor na minha empresa e um serviço de nuvem, a segunda opção sai muito mais em conta", afirma Juarez Araújo, sócio da DBACorp, empresa de TI.

Para Juarez, o primeiro passo a ser pesquisado antes de migrar para o compartilhamento online é realizar um inventário do que é utilizado pelo negócio (consumo e métrica de performances e acessos). O objetivo é discriminar o que pode ir para nuvem.

Também é importante ponderar o tipo de nuvem que será usado: privada ou pública. A primeira pertence a um fabricante, que a administra. Já a segunda é gerida pelo proprietário que a adquiriu.

A migração é indicada para empresas de qualquer densidade. Mas, segundo Wagner Melo, proprietário da INuvem, fornecedora de soluções no setor, pequenos empreendedores e startups "têm que adotar o serviço".

"Uma empresa maior, com muitos funcionários, pode escolher ter recursos para montar um data center [ambiente projetado para abrigar servidores], mas uma pequena empresa não pode investir em equipamentos, sabendo que o negócio não tem como se manter", explica Melo.

A opinião é sustentada por Juarez. Para ele, apenas com o serviço em nuvem é possível montar a espinha dorsal para começar o negócio, que inclui: área para armazenar dados, cópia de segurança, servidor de e-mail, armazenador de imagens e CRM (sistema de gerenciamento de relacionamento com clientes).

O pacote do Google, chamado Google Apps for Work, por exemplo, custa US$ 5 mensais, por usuário, mais impostos. São disponibilizados serviços de intranet, e-mail corporativo, editor de texto, planilha, agenda e plataforma para criação de sites.

Já em grandes empresas, o custo com o setor de TI pode ser reduzido em até 30%, a partir do investimento em nuvem.

Backup de arquivos

Além de deixar de ter um meio físico, o que facilita o acesso aos dados em qualquer lugar, os riscos de perda de informação são reduzidos.

É possível criar, por exemplo, uma área de segurança, com backup de arquivos. Alguns softwares, como Dropbox e Google Drive, já se tornaram bastante populares entre os usuários.

Softwares operacionais também podem rodar na nuvem. O que permite a continuidade de funções operacionais, mesmo que haja uma pane elétrica.

Apesar de ser próprio do conceito de rede e existir desde a criação da computação online, os serviços de nuvem se tornaram mais populares, a partir da crise econômica de 2008. Na época, faltavam recursos para investir em hardwares. O que levou empresários a buscarem opção.

Para desenvolvedores, na nuvem ainda há opção de fazer parte de um sistema integrado, onde os códigos dos softwares podem ser escritos. Trata-se de um ambiente técnico, para a área de TI.

adblock ativo