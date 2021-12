Microfranquias a partir de R$ 5 mil são opções para quem planeja empreender

Com o início do ano, muita gente quer começar o próprio negócio, e as microfranquias são uma opção para quem não tem grandes quantias para investir. Elas funcionam como uma franquia tradicional, mas possuem modelos mais enxutos, e trabalham com investimentos iniciais a partir de R$ 5 mil, podendo chegar até R$ 90 mil. Elas também oferecem estimativas de retorno do investimento que podem começar em três meses.

Para o diretor regional da Associação Brasileira de Franchising (ABF) no Nordeste, Leonardo Lamartine, a facilidade para começar é uma vantagem das microfranquias: “Elas requerem um capital menor, muitas delas são rápidas e simples no treinamento e operação, e já existem linhas de crédito específicas para esse segmento”, revela.

Uma parceria entre a ABF, o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e os bancos Santander e Bradesco criou linhas de crédito específicas para microfranquias associadas à ABF. Outros bancos, como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste, oferecem outros tipos de linhas de crédito para franqueados.

Trabalhando sem escritório

O que caracteriza uma microfranquia, além dos investimentos iniciais menores, é a forma de operação mais enxuta. As franqueadoras que trabalham no segmento possuem lojas de pequeno porte, ou modelos de operação alternativos, como quiosques, vendas porta a porta, ou home based. Isso torna as microfranquias uma opção para quem quer fazer os próprios horários, ou até trabalhar em outro emprego enquanto toca o negócio.

Na microfranquia Mr Kids, que trabalha com máquinas de vendas de brinquedos e doces, boa parte da operação pode ser feita de casa, com algumas visitas aos locais. As máquinas podem ser instaladas em supermercados, aeroportos e comércios, e funcionam automaticamente. Seu investimento inicial é de R$ 18.700.

“O franqueado precisa prospectar novos locais para colocar as máquinas e, após a instalação, vai uma vez por semana recolher o dinheiro, limpar e reabastecer. Dá para conciliar tranquilamente com outras atividades”, conta Antônio Chiarizzi, diretor da franquia.

Outro modelo bastante procurado é o de vendas diretas, em que os franqueados saem para fazer visitas aos clientes em potencial. Alex Sarmento adquiriu em maio de 2017, por cerca de R$ 8 mil, a microfranquia Cooper Kap, que trabalha com tapetes personalizados. “Sempre gostei de ter independência e fazer meus horários. Comecei meu primeiro negócio aos 19, e já trabalho com vendas diretas há mais de 10 anos”, conta o dono do Rei dos Tapetes, nome da sua empresa dentro da franquia.

Alex chega a visitar entre 100 e 150 comerciantes por dia, carregando uma sacola cheia de amostras de produtos. ”Tem dias que são bons, e consigo ganhar R$ 5 mil, tem dias que vendo só um tapete. Mas posso decidir o quanto vou trabalhar e ir fazendo minha renda”, diz.

Perfil empreendedor

Apesar das facilidades na implantação, não é qualquer pessoa que consegue se tornar uma microfranqueada. Muitas microfranquias não exigem experiência prévia na área da franquia, mas alguns fatores pesam na seleção, como a experiência em vendas.

“Procuramos ver a formação do candidato, seu perfil, sua disponibilidade de tempo, como ele pretende se organizar. Não adianta só ter o dinheiro para comprar a franquia, precisamos saber se ele vai conseguir explorar aquele território”, conta Carlos Rollo, diretor da microfranquia Acqio, que trabalha com a venda de máquinas de pagamento via cartão.

O franqueado da Acqio Murilo Frias Gomes trabalhou a vida toda no setor de construção e, mesmo sem experiência na área, conseguiu em pouco mais de dois meses recuperar 30% de seu investimento, de R$ 6.500: “Quem não tem o perfil para vendas tem que correr atrás. Já fiz cursos na área, e estou para fazer um de marketing em breve”

A maioria das franquias oferece também treinamento para que os microfranqueados tenham sucesso, como lembra o gestor da CooperKap, Salim Felisbino: “Aqui fazemos capacitações e oferecemos todo o apoio, da estimativa de vendas ao planejamento da operação”, assegura.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

