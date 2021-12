Mês das noivas... e também de incremento nos negócios

Mais de 960 mil casamentos foram realizados no país em 2012. Na Bahia, foram 62 mil casais dizendo sim, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para quem busca um bom mercado para entrar no mundo dos negócios, vale a pena se inspirar no mês das noivas e considerar a ideia. No ano passado, o setor de serviços para casamentos movimentou quase R$ 15 bilhões no Brasil, de acordo com a Abrafesta, associação de empresas e profissionais de serviços para eventos.

Uma pesquisa da Zankyou - revista virtual que organiza listas de casamentos em todo o mundo - revelou que o país está no topo da celebração deste tipo de evento entre os 17 países pesquisados. Nos casórios brasileiros, 40% têm mais de 250 convidados, enquanto a média geral ficou em 15%. Os números só reforçam um dado cultural: adoramos uma festa e, de preferência, grande. Um cenário ideal para lucrar.

Por trás de toda festa de casamento, com ou sem cerimônia religiosa, estão diversos fornecedores, quase sempre pequenos empresários. Bufê, assessoria, decoração, confecção de convites, forminhas, lembrancinhas, músicas, bem-casados, aluguel de roupas, espaços, sapatos, acessórios, iluminação, cabelo, maquiagem: todos serviços necessários para festejar o enlace.

Está explicado por que este mercado não para de crescer. O negócio lida com o sonho, e quem quer realizar um sonho não mede esforços para que ele seja perfeito. Com este espírito, a designer de interiores Andrea Bastos resolveu investir tudo na realização de sonhos de noivos e noivas dispostos a organizar festas inesquecíveis. Andrea se tornou assessora de eventos há quatro anos, depois de receber pedidos para decorar festas, e hoje dedica quase todo o seu tempo aos casamentos. Orientar os noivos sobre fornecedores, espaços, datas e tudo mais o que couber na imaginação está entre as tarefas. "Oriento desde a escolha das alianças ao pacote de lua de mel", afirma.

Como quase tudo no setor, o trabalho de assessoria é personalizado. "A noiva diz o orçamento que tem disponível e a partir daí começo a calcular. Faço uma agenda onde verifico todos os prazos necessários para contratação em tempo hábil de cada serviço", explica a profissional. Para agradar à clientela, é fundamental ter organização, assiduidade e comprometimento. "Tem que ter um plano B para tudo, principalmente porque se trata de sonho".

Fornecedores - Para a organizadora do Salão de Festas da Bahia e da revista Festas Magazine, Marina Rezende, há espaço no mercado de Salvador. "Há muitos profissionais no mercado de casamentos, mas a demanda ainda é maior", afirma. Publicitária, ela entrou no setor há sete anos, por acaso, e não pensa em sair. Foi convidada para organizar uma exposição de noivas.

O evento cresceu e hoje o Salão de Festas é um dos maiores do segmento. Os 60 fornecedores que participaram da exposição apresentam suas melhores armas para conquistar a preferência dos visitantes da feira: cinco mil em três dias, 20% a mais em relação a 2012.

