Mercado exige formação acadêmica para pilotos

Atualmente, o diploma para exercer a carreira de aviador não é obrigatório, mas a tendência é que essa situação mude e o certificado se torne uma exigência do mercado de trabalho.

É o que acredita o professor Roberto Tosta, que coordena o curso superior de ciências aeronáuticas da Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC).

Para Tosta, a oferta de graduação está ligada a uma necessidade nacional - e mundial - cada vez maior de pessoas qualificadas, preparadas para assumir o controle de aeronaves.

"O mercado da aviação precisa de profissionais com maior rigor técnico e elevado senso crítico-intuitivo, cognitivo, com formação humanística e conhecimentos especializados para gerenciar conflitos, relações interpessoais. Para isso, o curso superior tem se tornado importante, pois qualifica ainda mais esses profissionais", ele avalia.

O coordenador informa que a média salarial de um comandante de linhas nacionais é de R$ 15 mil.

Mas para que os ganhos sejam ainda melhores é preciso que o piloto saiba gerenciar e administrar equipes de trabalho, conhecer a legislação, interpretar as indicações do mercado e desenvolver capacidade de tomar decisões rápidas, o que, para ele, atesta a necessidade de o aluno passar por curso superior, que dura de três a seis anos.



Capacidades

O estudante Jonas Lima, 22, que cursa o quarto semestre de ciências aeronáuticas na FTC, destaca também que a graduação potencializa a capacidade intelectual do piloto, que é desenvolvida durante o curso superior, para driblar eventuais problemas humanos enquanto pilota.

"Durante o preparo acadêmico aprendemos muitas coisas que são vistas superficialmente em cursos técnicos. Na minha primeira decolagem estava tão à vontade que fiz sozinho. Com certeza, se todos os pilotos passassem pela graduação, o número de acidentes diminuiria consideravelmente", opina ele.

Para quem se interessa pela carreira, existem diversas opções de atuação dentro do mercado, como piloto comercial, que pode ser desenvolvida de forma autônoma ou em empresas de serviços aéreos privados (próprios, de recreio ou desportivos), públicos (transporte aéreo regular ou táxi aéreo) ou especializados (publicidade aérea, ensino, pulverização de agricultura, aerofotografia e aerofotogrametria).

Mulheres

Apesar de a profissão ser basicamente representada por homens, as mulheres começam a despontar no mercado. De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em 2010 foram emitidas 73 licenças para mulheres. Em 2011, o número subiu para 95.

Graça Lins, estudante do quarto semestre do curso de ciências aeronáuticas da FTC, diz que encara de forma natural a atuação feminina na aviação.

"A mulher tem que fazer a diferença, seja em que meio for. Adoro a profissão e admiro os aviões. Desejo pilotar grandes aeronaves e viajar o mundo conduzindo as pessoas com segurança", diz.

