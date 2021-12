Mentor ajuda na gestão do negócio

Nos últimos dois anos, 23% dos negócios abertos na Bahia chegaram ao fim por causa de erros na tomada de decisões administrativas, segundo o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado da Bahia (Sebrae-BA). Para obter mais segurança, empreendedores optam pelo auxílio da mentoria.

O acompanhamento de um profissional com maior experiência na área, o mentor, não é feito apenas por meio de reuniões presenciais e telefonemas. Com o apoio de redes sociais e plataformas online, o sistema de mentoria funciona de forma dinâmica.

Voltada para o atendimento por meio de chatbot, programa de computador que simula a conversação humana, a Clara é uma empresa que atua na área de mentoria digital. Setor que cresce junto com o número de novos empreendedores do país.

“No Brasil, existem 56 milhões de empreendedores, desses, mais da metade são novos. A gente usou inteligência artificial para atender à grande demanda”, conta Daniel Pereira, diretor-executivo da Clara. A inteligência do sistema é atualizada através das informações coletadas de usuários e mentores que contribuem em fóruns de debates online, criados como alternativa para a solução de problemas mais complexos do negócio.

Ambiente digital

Em relação à presença no ambiente digital e o número de mentores do país, Pereira acredita que a vantagem de programas como a Clara é o amplo atendimento aos empreendedores, realidade que ainda não pode ser concretizada na interação humana.

Assim como ocorre na Clara, nem todos os desafios enfrentados na gestão do negócio são solucionáveis com o uso da inteligência artificial. Nessa hora, quanto mais estreito for o relacionamento entre o mentor e o empreendedor, maiores as chances de sucesso.

“Quando o negócio caminha por vias complexas, a conexão com o mentor é fundamental”, diz José Soares, gestor de projetos de startups do Sebrae-BA. Para Soares, a troca de experiência por meio da mentoria ganha mais força para quem está no começo do negócio.

Diante da necessidade de apoio para a startup criada no ano de 2008, Bruno Cabral, diretor-executivo da Potelo, empresa de tecnologia da informação, procurou o apoio dos mentores.

Impulso extra

“Alguns não deram certo, mas outros ajudaram bastante. Como somos uma startup de inovação digital, fica difícil encontrar um mentor que tenha afinidade com a nossa área na Bahia”, conta Cabral. Para o diretor, as principais contribuições da mentoria foram relacionadas com as redes de contatos e as sugestões para o maior ganho financeiro da empresa.

A Potelo foi uma das oito empresas que receberam apoio para ser instaladas na Incubadora Áity Criativa, no Parque Tecnológico da Bahia, através da Chamada Pública 001/2013. A Áity faz o trabalho de acompanhamento de negócios.

“O papel do mentor é cada vez mais amplo. Na incubadora, buscamos alternativas para a rápida e sadia evolução do negócio”, conta Marcelo Dultra, coordenador da Áity. Ele acredita que o apoio ao empresariado baiano é o caminho para o fortalecimento do setor e o aumento da capacitação dos mentores locais.

A atitude positiva na forma como os desafios são encarados precisa servir como base de trabalho da mentoria. Além dela, existe a relevância da proximidade do mentor com a área de atuação da empresa. Para o empreendedor, escutar críticas construtivas e debater diferentes assuntos ampliam as possibilidades do negócio.

Saiba aproveitar o máximo da mentoria

Objetividade - Quando falar sobre o negócio, seja objetivo e tente explicar no menor tempo possível

Compartilhe - Fale sobre o cenário atual e os planos para o negócio

Perguntar - É importante tirar o máximo de dúvidas com o mentor. Pense em todas as dúvidas que envolvem o seu desafio de gestão

Anote - Para ajudar na memorização das sugestões, escreva no papel o que for pontuado pelo mentor. Vale lembrar que nem tudo precisa ser anotado, foque nas ações consideradas prioritárias

*Estagiário sob supervisão da editora Cassandra Barteló

