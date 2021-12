Médicos e professores estão entre os que mais adoecem

Transtornos mentais são mais comuns em determinadas profissões. Segundo a psicóloga Débora Glina, membro da comissão de saúde mental da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, médicos, professores e profissionais que lidam muito com o público estão mais expostos. Por isso, os casos de depressão estão muito relacionados a serviços como o de teleatendimento e o bancário.

Na lista de benefícios concedidos pela Previdência Social, a depressão como justificativa está mais presente nos ramos da indústria, comércio e reparação de veículos, atividades administrativas (incluindo administração pública), transportes e saúde. Em janeiro de 2013, dos 16.172 benefícios concedidos pela Previdência por transtornos mentais, 1.395 foram para trabalhadores da indústria de transformação. O total inclui 8.134 benefícios concedidos a trabalhadores de atividades sem uma classificação.

Após o diagnóstico, o trabalhador que obtiver licença médica deve ficar afastado por 15 dias consecutivos. Só depois deste prazo a incapacidade para o trabalho é avaliada e deve ser comprovada por perícia médica do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Na rede pública, os Centros de Atenção Psicossocial fazem o atendimento de pessoas com transtornos psíquicos de toda natureza. Na Bahia, 162 unidades (22 em Salvador) são referência em saúde mental e oferecem tratamento multidisciplinar. Uma das funções dos profissionais de saúde é a ressocialização dos pacientes.

Ambiente de trabalho - O Caps é a primeira porta a entrar quando surgem os sintomas da depressão. Antes disso, porém, algumas saídas podem evitar que a depressão causada por fatores externos se instale. Em relação ao trabalho, especialmente a postura dos líderes pode ser decisiva.

De acordo com a coordenadora do Caps II, no Jardim Baiano, Isabel Castelo Branco, um dos sinais da depressão é o número de faltas no trabalho. O alerta ajuda as empresas a identificarem os funcionários que precisam de ajuda.

Segundo Débora Glina, o papel do gestor tem que ficar mais claro para ele. Principalmente aqueles que estão em posições intermediárias, que recebem pressão de baixo e de cima. "Eles também acabam sendo cobrados constantemente".

Para ela, a falta de treinamento para atuar como líder pode desencadear dificuldades na relação com outros funcionários e contribuir para o adoecimento. "Um bom técnico não é necessariamente um bom gestor, é preciso treinamento específico; é uma função totalmente diferente, e uma das coisas que exige é a sensibilidade com o trabalhador", explica.

Outros fatores podem tornar o ambiente de trabalho propício ao adoecimento. Empresas que proíbem os funcionários de se comunicar com os colegas durante as atividades ou funções muito monótonas podem ser fatores desencadeantes.

Em uma publicação sobre a depressão no ano passado, a OMS forneceu um guia com comportamentos desejáveis em relação ao doente. Para ajudar, uma das recomendações é ouvir a pessoa que sofre depressão. Também é considerado importante ajudar a pessoa a continuar executando as atividades diárias, como um hobby ou esporte. Por isso, empresas que oferecem programação fora da esfera profissional saem na frente para evitar um mal que afeta diretamente a produtividade.



Voltar ao trabalho também é um passo importante para quem passa por depressão. Para Sandra Campos, é um objetivo muito claro. Aos 42 anos, ela se considera pronta, depois de se afastar da antiga atividade de recepcionista de uma clínica. Após uma crise e três meses de licença médica, foi demitida e voltou a ter episódios recorrentes de depressão. "Sentia muito medo e vergonha da doença, mas agora entendo tudo o que passei". Três anos depois, acredita que voltar a desenvolver uma atividade produtiva é fator fundamental para a total recuperação.

Para ela, a rejeição no ambiente profissional e o preconceito só pioraram os sintomas. "O trabalho para mim era um refúgio", garante. Apesar disso, durante os períodos agudos da doença, os males dos pacientes na clínica onde trabalhava causavam sofrimento intenso. Por essa razão, o deprimido deve ter atenção psicossocial e acompanhamento de uma equipe, que vai indicar as atividades que devem ou não ser desempenhadas.

Sem descuidar da medicação contra a doença e frequentando as sessões de terapia ocupacional e psicoterapia, Sandra alimenta os planos de entrar na faculdade e realizar o antigo desejo de trabalhar na área de saúde. "Este será o ano da minha vitória".





